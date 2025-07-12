«Решение найдено». Министр энергетики о восстановлении энергоснабжения «Могилевхимволокно»

По его словам, это самый тяжелый участок. Поврежден технологический токопровод, из-за чего очень тяжело обеспечить полноценную работу производства. Напряжение на завод подано. «У нас есть возможность подавать технологический пар, и происходят пусковые операции. Постепенно технологические процессы запускаются. Вместе с тем без восстановления этого токопровода полноценный выход на режим работы завода затруднен. В настоящий момент работают инженерный персонал, проектировщики, строители для того, чтобы найти техническое решение. В целом решение как таковое найдено. Заканчиваются демонтажные работы по поврежденному токопроводу и реализуется то решение, которое разработали проектировщики», — рассказал министр.