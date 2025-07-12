«Решение найдено». Министр энергетики о восстановлении энергоснабжения «Могилевхимволокно»

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Денис Мороз рассказал журналистам, когда в полном объеме восстановят энергоснабжение на «Могилевхимволокно», сообщает БЕЛТА.
Как отметил Денис Мороз, белорусы сообща справились с разрушительным воздействием непогоды на энергосистему. С 9 по 11 июля стихия привела к массовым отключениям электроэнергии во множестве населенных пунктов.
«На сегодняшнее утро в соответствии с поручениями главы государства в полном объеме восстановлена система электроснабжения. Подана электроэнергия во все населенные пункты, и до каждого потребителя электроэнергия доведена. Подана электроэнергия на промышленные предприятия, за исключением одного — “Могилевхимволокно”, — проинформировал министр.
По его словам, это самый тяжелый участок. Поврежден технологический токопровод, из-за чего очень тяжело обеспечить полноценную работу производства. Напряжение на завод подано. «У нас есть возможность подавать технологический пар, и происходят пусковые операции. Постепенно технологические процессы запускаются. Вместе с тем без восстановления этого токопровода полноценный выход на режим работы завода затруднен. В настоящий момент работают инженерный персонал, проектировщики, строители для того, чтобы найти техническое решение. В целом решение как таковое найдено. Заканчиваются демонтажные работы по поврежденному токопроводу и реализуется то решение, которое разработали проектировщики», — рассказал министр.
Восстановление токопровода займет достаточно значительный промежуток времени, потому что происходит на очень ограниченном участке, очень насыщенном другими технологическими коммуникациями. «Нами разработаны технологические решения для сооружения, но это занимает время. Мы ожидаем, что полное восстановление электроснабжения “Могилевхимолокно” займет не менее недели», — отметил Денис Мороз.
Всего от системы электроснабжения отключались более 1,3 тыс. населенных пунктов. Из-за шквалистого ветра и падения деревьев были разрушены более 500 опор линий электропередачи. Привлекались более 300 аварийных бригад. «В восстановительных работах только энергетиков участвовало более 1,4 тыс. человек. Работа производилась в координации с местной исполнительной властью, Министерством по чрезвычайным ситуациям и совместно с лесхозами, которые помогали расчищать дороги и линии электропередачи от упавших деревьев», — добавил министр.
Как сообщалось ранее, ситуация осложнялась тем, что грозовой фронт перемещался по территории страны, вызывая новые технологические нарушения. Несмотря на труднодоступность некоторых участков, работы велись без перерыва. В ликвидации последствий стихии были задействованы все энергоснабжающие, проектные и строймонтажные организации энергокомплекса. В наиболее пострадавшие регионы в помощь оперативно направлялись бригады из других областей. Задействовали более 430 единиц техники и 12 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей.
Включена линия 110 кВ, соединяющая Могилевскую ТЭЦ с энергосистемой, восстановлен режим питания вспомогательных устройств, осуществляется пуск основного генерирующего оборудования станции.
На протяжении всех дней ситуация находилась на особом контроле Министерства энергетики и органов власти. -0-
Скриншот видео Министерства энергетики.