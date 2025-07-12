Традиции, безграничное небо и озеро. Что покорило детей Содружества в Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участница X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» из России Валентина Гаврилова поделилась с корреспондентом БЕЛТА своими впечатлениями от программы форума и знакомства с Беларусью.
«В Беларуси я в третий раз. До этого два раза была в отпуске в Минске, но никогда не выезжала за его пределы. В “Зубренке” мне очень нравится, ведь лагерь располагается на берегу очень красивого озера в окружении деревьев. Также здесь замечательная программа, особенно концерты и презентации делегаций разных стран. Ребята круто и качественно показывают свою историю и культуру», — сказала Валентина Гаврилова.
«Мне нравится белорусская культура, потому что в ней столько жизни и самобытности», — подчеркнула участница форума. Она добавила, что уже подружилась с ребятами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Армении. С ними она продолжит общение и после того, как форум закончится.
Мехрбону Ишанова из Таджикистана приехала в Беларусь в первый раз, но до этого была знакома со страной. «У меня есть подруга из Могилевской области, с которой мы познакомились в интернете и общаемся уже почти два года. Конечно, у нас разные культуры, но при этом много схожих интересов и мнений. Общаться с ней очень легко, и я надеюсь, что это дружба продолжится долгие годы», — сказала девочка.
По ее словам, Беларусь встретила гостей приятной погодой, потому что у них в стране сорокаградусная жара. «Больше всего мне понравилось ваше небо. Оно такое огромное и безграничное, особенно рядом с озером Нарочь. У нас в стране много гор, из-за чего небо не кажется таким большим, а здесь ему нет конца и края», — не стала скрывать своего восхищения участница форума.
«Меня также очень впечатлило представление разных стран, где мы смогли познакомиться с их культурой поближе и приобрести много новых друзей. Все они классные ребята. Я даже не могу выделить что-то из развлекательной программы, потому что все было очень классным и интересным», — отметила Мехрбону Ишанова. Она также добавила, что завтра представители других делегаций проведут День Таджикистана, где представят собственную уникальную культуру: музыку, танцы, еду, игры и викторины.
Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые проходит в Беларуси. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Память и единство поколений» станет напоминанием о том, как важно сохранять историю и быть вместе. В форуме принимают участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. -0-