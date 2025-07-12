Традиции, безграничное небо и озеро. Что покорило детей Содружества в Беларуси

Мехрбону Ишанова из Таджикистана приехала в Беларусь в первый раз, но до этого была знакома со страной. «У меня есть подруга из Могилевской области, с которой мы познакомились в интернете и общаемся уже почти два года. Конечно, у нас разные культуры, но при этом много схожих интересов и мнений. Общаться с ней очень легко, и я надеюсь, что это дружба продолжится долгие годы», — сказала девочка.