«Сделаны правильные выводы». Глава Минэнерго об опыте ликвидации последствий непогоды

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Денис Мороз рассказал журналистам, какие выводы в системе министерства сделаны после обрушившейся на Беларусь стихии, сообщает БЕЛТА.
«Решение найдено». Министр энергетики о восстановлении энергоснабжения «Могилевхимволокно».
«В прошлом году было масштабное воздействие стихии на энергосистему. В этом году масштабы практически такие же, как в прошлом. Но мы все зафиксировали, что реагирование энергосистемы на такую непогоду оказалось гораздо более эффективным. То есть это означает, что из прошлой непогоды мы сделали правильные организационные выводы, подготовили соответствующие ресурсы для того, чтобы в случае воздействия непогоды быстро заниматься устранением», — отметил министр.
Сейчас специалисты оценивают, как сработала система. «Мы на этом не останавливаемся. Проводится анализ причин такого массового повреждения бетонных опор в энергосистеме в связи с увеличившимися скоростями ветра, разработка дополнительных мероприятий, направленных на усиление энергосистемы и способности ее переживать подобного уровня катаклизмы», — сказал министр.
Как сообщалось, 9−11 июля электроснабжение нарушалось в более чем 1,3 тыс. населенных пунктов. Ситуация осложнялась тем, что грозовой фронт перемещался по территории страны, вызывая новые технологические нарушения. Всего трудились более 300 бригад, более 1,4 тыс. специалистов. Было задействовано свыше 430 единиц техники и 12 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей. -0-