«Сделаны правильные выводы». Глава Минэнерго об опыте ликвидации последствий непогоды

«В прошлом году было масштабное воздействие стихии на энергосистему. В этом году масштабы практически такие же, как в прошлом. Но мы все зафиксировали, что реагирование энергосистемы на такую непогоду оказалось гораздо более эффективным. То есть это означает, что из прошлой непогоды мы сделали правильные организационные выводы, подготовили соответствующие ресурсы для того, чтобы в случае воздействия непогоды быстро заниматься устранением», — отметил министр.