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В Уфе на улице Менделеева ограничат движение

В Уфе на одной из улиц ограничат движение из-за строительства ливневки.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 25 июля и с 26 июля по 5 августа в Уфе на улице Менделеева в районе дома 160/9 будут проводиться работы по строительству наружных сетей ливневой канализации. Часть дороги будет закрыта для движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.

В первую неделю, с 15 по 25 июля, перекрытие будет на нечетной стороне улицы, а затем, с 26 июля по 5 августа, работы начнутся на четной стороне. Городские службы настоятельно просят водителей учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

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