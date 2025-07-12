В Уфе на улице Менделеева ограничат движение

С 15 по 25 июля и с 26 июля по 5 августа в Уфе на улице Менделеева в районе дома 160/9 будут проводиться работы по строительству наружных сетей ливневой канализации. Часть дороги будет закрыта для движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.
В первую неделю, с 15 по 25 июля, перекрытие будет на нечетной стороне улицы, а затем, с 26 июля по 5 августа, работы начнутся на четной стороне. Городские службы настоятельно просят водителей учитывать эти изменения при планировании своих поездок.
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