В Уфе на улице Менделеева ограничат движение

С 15 по 25 июля и с 26 июля по 5 августа в Уфе на улице Менделеева в районе дома 160/9 будут проводиться работы по строительству наружных сетей ливневой канализации. Часть дороги будет закрыта для движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.