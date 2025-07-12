Покупка авто по заманчивой цене обернулась для жительницы Борисовского района проблемами

В деревне Лошница Борисовского района при проверке документов водителя, управлявшего автомобилем Renault Sandero Stepway с российскими регистрационными знаками, инспектор ДПС «Стрела» МВД засомневался в подлинности свидетельства о регистрации авто. Водитель рассказала, что купила автомобиль в Беларуси по цене значительно ниже рыночной. Машину решила не регистрировать в ГАИ, при этом она не подозревала, что свидетельство о регистрации фальшивое.