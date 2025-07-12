Покупка авто по заманчивой цене обернулась для жительницы Борисовского района проблемами

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приобретение авто по «приятной» цене обернулось для жительницы Борисовского района проблемами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Минской области Анну Адашкевич.
В деревне Лошница Борисовского района при проверке документов водителя, управлявшего автомобилем Renault Sandero Stepway с российскими регистрационными знаками, инспектор ДПС «Стрела» МВД засомневался в подлинности свидетельства о регистрации авто. Водитель рассказала, что купила автомобиль в Беларуси по цене значительно ниже рыночной. Машину решила не регистрировать в ГАИ, при этом она не подозревала, что свидетельство о регистрации фальшивое.
Свидетельство о регистрации транспортного средства было изъято и направлено в Минский межрайонный отдел Госкомитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов. Судебные эксперты установили, что бланк документа изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции этого вида. Лицевая и оборотная стороны бланка выполнены способом плоской офсетной печати, а некоторые изображения — способом струйной и трафаретной печати. Элементы защиты бланка имитированы. По данному факту Борисовским РУВД проводится проверка.
В ГКСЭ заметили, что исследование поддельных свидетельств о регистрации транспортного средства не редкость. За изготовление либо использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Судебные эксперты также напомнили о важности документального оформления сделок купли-продажи транспортных средств для обеспечения безопасности как продавца, так и покупателя. -0-