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Правительство утвердило перечень выставок военной продукции

Правительство утвердило перечень международных выставок военной продукции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться на территории страны в 2026 и 2027 годах, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемые перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2026 году; перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2027 году», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Так, согласно перечню, в 2026 и 2027 годах в Кубинке Московской области пройдет Международная выставка «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России».

Кроме того, в июне 2026 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026», в период с июля по август в Жуковском — Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026», в сентябре в Казани — Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026», в тот же период в Геленджике запланирована Международная выставка и научная конференция «Гидроавиасалон — 2026».

Также в августе 2027 года в Кубинке будет организован международный военно-технический форум «АРМИЯ — 2027».