Отражение новых принципов: почему поколение Z увольняется с работы на период летних «каникул»

Молодежь предпочитает искать работу, которая не отнимает слишком много сил и оставляет время на личную жизнь и отдых. Для зумеров очень важна свобода. Они могут быть продуктивными сотрудниками, если работа не противоречит их ценностям. А если она требует вовлеченности 24 часа в сутки, то они скорее поменяют ее, чем будут подстраиваться под такой график. Так, молодые сотрудники уходят из офиса ровно по графику и могут не отвечать на рабочие сообщения (даже если они очень срочные) вплоть до начала следующего рабочего дня.