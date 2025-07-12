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В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Почти четверть месячной нормы осадков выпало в центре столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15−20 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — говорится в сообщении.