В Таганроге из-за отключения электричества потребовалось 10 дизель-генераторов

Добавим, также специалисты сейчас продолжают устранять нарушения на высоковольтных кабельных линиях. Плюс к этому три автоматических выключателя заменили в ДНТ «Портовик», «Омега» и «Мичуринец» — работы провели для увеличения пропускной способности электросетей.