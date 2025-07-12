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В Таганроге из-за отключения электричества потребовалось 10 дизель-генераторов

Дома на нескольких улицах Таганрога подключили к резервным источникам питания.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге для восстановления электроснабжения нескольких улиц потребовались десять резервных источников питания. Об этом 12 июля в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Пять резервных источников запустили для включения электричества в домах на Гарибальди, 2 и 6, Комсомольском спуске, 2а, 4, 6, а также на Комсомольском бульваре, 29.

— Планируется установка еще пяти резервных источников электроснабжения, — уточнила Светлана Камбулова.

В работах задействовали семь бригад и семь единиц техники.

Добавим, также специалисты сейчас продолжают устранять нарушения на высоковольтных кабельных линиях. Плюс к этому три автоматических выключателя заменили в ДНТ «Портовик», «Омега» и «Мичуринец» — работы провели для увеличения пропускной способности электросетей.

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