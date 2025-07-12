«Огонь молодежных талантов» зажегся в фестивальном Витебске

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги фестиваля-конкурса молодежного творчества «Огонь молодежных талантов». Он прошел в рамках официальной программы Дня молодежи на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
Около 500 начинающих артистов в составе детско-юношеских и молодежных творческих коллективов страны и индивидуальные исполнители претендовали на титулы победителей фестиваля-конкурса. Мероприятия прошли параллельно на двух площадках: за Гран-при и лауреатские титулы в конкурсном испытании «Огонь голоса» (вокал) участники сражались на площадке Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, в конкурсном испытании «Огонь танца» (хореография) и «Огонь уникальности» (оригинальный жанр) — на площадке Витебского областного дворца детей и молодежи. Фестиваль проводится с целью создания условий для развития и реализации творческого и культурного потенциала молодежи, выявления и поддержки талантливых юношей и девушек.
В итоге обладателем Гран-при конкурса «Огонь танца» стала образцовая студия «Кляксы», которая просто покорила жюри. В конкурсе «Огонь уникальности» Гран-при у модельной школы Ads models. В конкурсе «Огонь голоса» обладателем Гран-при стал ансамбль «Неруш».
Кроме того, на полях «Славянского базара» прошла битва кавер-бэндов «Молодежный ритм». В парке аттракционов «Витебск» собрались любители вокально-инструментальной музыки со всей страны. Своими выступлениями они порадовали не только посетителей парка — у пользователей сети была возможность наблюдать за происходящим онлайн в прямом эфире.
Битва кавер-бэндов «Молодежный ритм» проходит в рамках Дня молодежи на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который проводится с 2004 года. Главная задача проекта — популяризация молодежного движения страны через поддержку талантливой и одаренной молодежи, в том числе молодежных субкультур и творческих объединений, воспитание у молодежи гражданского самосознания. Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Витебский облисполком и Центр культуры «Витебск» (дирекция фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»).-0-