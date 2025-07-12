«Огонь молодежных талантов» зажегся в фестивальном Витебске

Около 500 начинающих артистов в составе детско-юношеских и молодежных творческих коллективов страны и индивидуальные исполнители претендовали на титулы победителей фестиваля-конкурса. Мероприятия прошли параллельно на двух площадках: за Гран-при и лауреатские титулы в конкурсном испытании «Огонь голоса» (вокал) участники сражались на площадке Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, в конкурсном испытании «Огонь танца» (хореография) и «Огонь уникальности» (оригинальный жанр) — на площадке Витебского областного дворца детей и молодежи. Фестиваль проводится с целью создания условий для развития и реализации творческого и культурного потенциала молодежи, выявления и поддержки талантливых юношей и девушек.