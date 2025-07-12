Будущие учителя, инженеры, айтишники, востоковеды. Белорусские абитуриенты поступают в вузы страны

В Беларуси стартовал основной этап приемной кампании. В 46 вузах страны начался прием документов от абитуриентов, которые поступают на общих основаниях, то есть по результатам ЦЭ, ЦТ, внутренних вступительных испытаний. Прием документов на бюджетную форму по большинству специальностей продлится по 17 июля (без выходных), на платную — по 1 августа. Выпускники профильных классов (инженерных, педагогических, спортивно-педагогических, аграрных, военно-патриотических) для поступления по собеседованию должны подать документы по 14 июля. План приема на бюджетные места в этом году составляет 31,8 тыс. человек, на платную — 16,4 тыс. Документы примут с 9.00 до 18.00. Все возникающие вопросы можно урегулировать по телефонам горячих линий вузов. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как абитуриенты подают документы и какие специальности выбирают.
Первым абитуриентом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, подавшим документы, стала Арина Холупова из Витебска. Девушка окончила гимназию № 8 Витебска с аттестатом, в котором все десятки. Теперь с общим баллом около 340 она поступает на факультет компьютерных систем и сетей. «Я выбрала специальность “программная инженерия”. Это ИТ-сфера — профессия престижная. С ней я определилась летом прошлого года сразу после окончания 10-го класса и целенаправленно готовилась. Поэтому особо не волнуюсь, самые большие переживания были на централизованных экзаменах. Хочу обучаться в БГУИР и стать профессионалом своего дела», — поделилась абитуриентка.
«С детства мечтала стать врачом». Абитуриенты о том, почему выбирают медицинский Найти себя с вузом. Как стартовала вступительная кампания в ГрГУ Конкурс на стоматологию — 3,3 человека на место. Ходжаев подвел итоги целевого набора в медвузы.
Ее мама Жанна Холупова призналась, что очень гордится дочерью. «К поступлению она готовилась сама, у нас не было ни репетиторов, ни курсов. Были только самостоятельные занятия и школьные педагоги, поэтому ее высокие баллы и отличный аттестат — это ее заслуга. Я надеюсь, у нас все получится. Для подачи документов мы воспользовались записью электронной очереди, это очень удобно. Пришли сразу с готовым заявлением — сэкономили время», — отметила она.
Особенностью вступительной кампании БГУИР в этом году стал набор на новую специальность «сверхвысокочастотные системы». В целом, по словам ректора университета Вадима Богуша, планы достаточно традиционные — это высокое качество образования, мотивированные абитуриенты, желание достигать самых высоких целей. «В этом году действительно у нас первый набор по новой специальности. Сверхвысокочастотный диапазон для современной радиоэлектроники — это круче, чем нефть и газ для энергетиков. Это термоядерная энергия на самом деле, потому что каждый из нас испытывает все большую потребность в информации, а более высокие частоты — это в десятки раз увеличение скорости, качества, достоверности. Специалисты, которые будут готовиться по этой специальности, будут своеобразным конструкторско-технологическим спецназом, который будет обеспечивать развитие новых технологий, таких, например, как 5G, интернет вещей, высокоскоростные системы телеметрии и передачи информации. Для страны и развития инфраструктуры это очень важная специальность. Что касается цифр и статистики, то мы в этом году планируем набрать чуть больше 2,8 тыс. первокурсников. Интерес к университету достаточно высокий, это видно уже по первому этапу вступительной кампании — вчера были зачислены целевики. Конкурс по целевикам у нас составил около двух человек на место. Основная часть набора абитуриентов началась сегодня — это более 1,1 тыс. бюджетных мест. Общие цифры включают не только дневной бюджет, который, как правило, всегда находится в центре внимания, он включает и заочную форму получения образования», — рассказал Вадим Богуш.
Среди топовых специальностей традиционно связанные с развитием программных и цифровых технологий. «Бренды нашего университета — такие специальности, как “искусственный интеллект”, “информатика”, “компьютерная инженерия”, “программная инженерия”, “электронные системы и технологии”. Все это работает на экономику нашей страны. Поэтому мы ждем абитуриентов, и в первый день, как правило, к нам приезжают наши стопроцентные поступающие — те, кто заранее изучил, что такое БГУИР, как подавать документы, какие особенности конкурса. А особенности у нас такие, что мы проводим конкурс по всем факультетам и по группам специальностей. Абитуриент может указать не одну и не две, а несколько специальностей в порядке приоритета. Очень ждем и отдельную категорию абитуриентов — одаренных учащихся, лауреатов спецфонда Президента, победителей международных олимпиад, выпускников Национального детского технопарка. Последних в этом году гораздо больше, мы их зачисляем по итогам собеседования в первом потоке», — проинформировал ректор БГУИР.
В топе специальностей в Белорусском государственном педагогическом университете «природоведческое образование» (профилизация «биология, химия», «биология, география»), «историческое образование», «филологическое образование», «психологическое образование», «социально-педагогическое и психологическое образование», «организация физической культуры и спорта», «художественное образование», «музыкальное образование», «начальное образование», «дошкольное образование». Все они очень востребованы экономикой. Большое количество поступающих ждут в педвузе и на «физико-математическом образовании». «Буквально вчера мы завершили первый этап вступительной кампании — зачислили целевиков. На условиях целевого обучения вуз принял 391 абитуриента. Это, исходя из цифр приема, более трети, — проинформировал проректор по учебной работе, первый заместитель председателя приемной комиссии БГПУ Александр Маковчик. — Осталось 649 мест для общего конкурса. В первые же часы начала приема по общему конкурсу более 300 абитуриентов пришли к нам подавать документы на 20 специальностей».
Он отметил, что будущее страны начинается с учителя, на которого возложена миссия по подготовке квалифицированных кадров. «Наши специальности востребованы выпускниками педагогических классов. На условиях целевой подготовки мы зачислили 91 педклассовца. По сравнению с прошлым годом это на треть больше. Также в этом году на условиях общего конкурса мы ожидаем большое количество абитуриентов в том числе из инженерных классов, которые впервые имеют возможность поступать на специальность “физико-математическое образование”. Мы заинтересованы и в том, чтобы к нам пришли выпускники с высокими баллами. Для этого проводилась большая профориентационная работа. Ее результат мы сегодня видим. Говоря о цифрах приема, на дневную форму получения образования у нас есть 1040 мест, из них 391 место отдано целевикам. На заочном отделении предполагаем обучать 282 первокурсника. При этом у нас есть возможность тем, кто не поступил на дневную форму или заочную форму за счет средств республиканского бюджета, предоставить возможность обучаться на платной основе, 340 мест выделено для обучения на платной основе на дневную форму получения образования и 340 мест — на заочную форму. При этом хочу отметить, что цифра на заочное платное снижена в этом году на 185 мест», — рассказал проректор БГПУ.
В педуниверситете также выделено более 20 мест для абитуриентов из России.
Анна Рябухина из Минска, она окончила педкласс и поступает в университет по собеседованию. «Я считаю, что педагогическая профессия — это сила. Я очень хочу работать с детьми, помогать им в трудных ситуациях, поэтому иду на социального педагога, педагога-психолога. Это была моя инициативы. У меня были очень хорошие педагоги в школе, которые дали мне стимул пойти на педагогическую профессию. После окончания вуза я вижу себя в профессии педагога-психолога, в идеале хочу работать в школе. Собеседование прошло комфортно. Я зашла в аудиторию, вытянула билет, мне попалось рассказать о специфике педагогической профессии и типах темпераментов у детей. Это все мы проходили на специальном факультативе в школе. Я ответила на все вопросы. Еще приемная комиссия интересовалась, почему я поступаю на педагогическую профессию, про конкурсы, в которых участвовала, когда училась в школе, здесь мне пригодилось мое портфолио», — поделилась будущий педагог.
Поддержать дочь на собеседование приехал ее папа. «Для ребенка поступление — это уход во взрослую жизнь. Переживает дочь — переживаем мы, хотя в душе мы в ней уверены. Стараемся максимально ее поддерживать. На опыте предыдущих двух детей, лезть в выбор младшей мы не стали. Двоим мы корректировали их образовательную траекторию, младший ребенок определился сам», — рассказал Яков Рябухин.
Диана Батура из Смолевичей поступает в Институт психологии по общему конкурсу. «Мне очень нравится профессия психолога, я люблю общаться с людьми, помогать им, поэтому решила пойти именно в эту профессию. Надеюсь, что у меня неплохие шансы поступить. ЦЭ по биологии у меня сдано на 72 балла, по русскому немного меньше баллов, по истории Беларуси я набрала 73 балла. Аттестат у меня 8,2. Я волнуюсь, но меня поддерживает вся семья, со мной сегодня приехали родители», — отметила абитуриентка.
«Конечно, мы переживаем за дочь. Больше всего хотим, чтобы она поступила. Самое главное сейчас — поддержать ребенка. Мы говорим ей, чтобы сильно не волновалась, она знает, что мы всегда рядом, чтобы ни случилось. При ее выборе профессии мы ни на чем не настаивали, это ее выбор, мы за любой вариант», — поделились Ирина и Александр Батура.
Белорусский государственный университет готовится принять 4262 абитуриента на все формы обучения. «Под бюджет выделено на дневную форму обучения 2607 мест, а на заочную — 112, — проинформировал ректор БГУ Андрей Король. — Для платников определена 1401 позиция, а на заочную платную — 142. Мы уже говорили, что в последние годы отмечается тенденция мягкой перегруппировки и явное акцентирование планирования приема под нужды страны. Например, увеличение количества бюджетных мест в БГУ не претерпело сильного изменения. На общем фоне у нас бюджетка составляет 2719 мест. И мы увеличиваем относительно прошлого года всего лишь на 27 мест. Правда, в прошлом году у нас был достаточно серьезный рост — на 400 мест, который мы успешно прошли. Идет сокращение количества платного обучения, это тоже вполне логичный процесс: на протяжении последних лет двигаемся по пути редукции, уменьшения двух основных потоков: заочного и платного обучения. В целом это понятный тренд, он является реакцией на необходимость подготовить специалистов прежде всего для государственного сектора».
Основной изюминкой этой приемной кампании в БГУ должна стать возможность дополнительно поступить на научно-педагогические специальности. «На физику мы готовы принять 50 человек, то же самое количество — на математику и порядка 34 человек на химию. Мы подготовили ряд интересных предложений, например, заселение поступивших на эти специальности в общежития на все четыре года обучения. Это делается для того, чтобы повысить качество подготовки будущих педагогов, а также отобрать самых мотивированных, которые сознательно выбирают БГУ в разрезе именно этих педагогических специальностей. Также мы рассматриваем и прорабатываем механизмы финансовой поддержки этой категории первокурсников, это касается стипендий. Кроме того, у нас идет набор на четыре новые специальности. Это “африканистика” на факультете международных отношений, “компьютерное моделирование и разработка веб-приложений”, “интеллектуальная электроника”, “международная экономика и торговля” с углубленным изучением китайского языка. Подача документов в этом году в связи с капитальным ремонтом главного корпуса начинается с корпуса факультета географии и геоинформатики. Если ребята не смогли, не успели или засомневались в заполнении анкет в личном кабинете, наша общая приемная комиссия поможет им. Продолжается подача документов в корпусе юридического факультета, где на всех этажах работают факультетские приемные комиссии. Они проверяют заявления абитуриентов на соответствие установленным требованиям. Ресурс личного кабинета абитуриента значительно сокращает время для подачи документов и позволяет заранее заполнить и распечатать заявление, анкету, загрузить фотографию. Через этот ресурс абитуриент может отслеживать проходные баллы в онлайн-режиме и получить сведения о зачислении», — подчеркнул Андрей Король.
На механико-математический факультет за первые три часа подали документы более 20 абитуриентов, два из них являются победителями республиканских олимпиад и восемь медалистов. «Достаточно активно абитуриенты подаются на бюджетную форму обучения и на платную. У нас сегодня не было даже маленького перерыва, чтобы перевести дух. Абитуриенты идут постоянно. Среди них есть несколько человек с 100 баллами по централизованным испытаниям по физике, по математике, по русскому языку. Балл в целом у абитуриентов, которые уже подали к нам документы, достаточно высокий, есть и 390, 380 баллов», — проинформировал декан механико-математического факультета БГУ Сергей Босяков.
Дарья Пузь поступает в БГУ на специальность «востоковедение». «Я сдавала два ЦЭ и одно ЦТ, было несложно. Я написала их достаточно хорошо, по английскому даже получила 100 баллов. Русский язык у меня — 92, обществоведение — 97. Надеюсь, что пройду на бюджет. Я уже второй год учу китайский язык, мне всегда была интересна культура востока. Поэтому я решила, что это мое направление. Когда закончу вуз, мечтаю работать переводчиком-референтом, востоковедом или дипломатом», — поделилась девушка.
В группе поддержки на подачу документов мама. «Я очень рада за дочь, переживаю немного. Мы знаем, что она у нас умница и верим в нее. После централизованных экзаменов мы решили сделать ей сюрприз и поехали на море. После подачи документов будем ждать зачисления, будем морально поддерживать нашу девочку», — рассказала Надежда Пузь.
Светлана ПЕКАРЬ,
БЕЛТА. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.