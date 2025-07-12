Будущие учителя, инженеры, айтишники, востоковеды. Белорусские абитуриенты поступают в вузы страны

Особенностью вступительной кампании БГУИР в этом году стал набор на новую специальность «сверхвысокочастотные системы». В целом, по словам ректора университета Вадима Богуша, планы достаточно традиционные — это высокое качество образования, мотивированные абитуриенты, желание достигать самых высоких целей. «В этом году действительно у нас первый набор по новой специальности. Сверхвысокочастотный диапазон для современной радиоэлектроники — это круче, чем нефть и газ для энергетиков. Это термоядерная энергия на самом деле, потому что каждый из нас испытывает все большую потребность в информации, а более высокие частоты — это в десятки раз увеличение скорости, качества, достоверности. Специалисты, которые будут готовиться по этой специальности, будут своеобразным конструкторско-технологическим спецназом, который будет обеспечивать развитие новых технологий, таких, например, как 5G, интернет вещей, высокоскоростные системы телеметрии и передачи информации. Для страны и развития инфраструктуры это очень важная специальность. Что касается цифр и статистики, то мы в этом году планируем набрать чуть больше 2,8 тыс. первокурсников. Интерес к университету достаточно высокий, это видно уже по первому этапу вступительной кампании — вчера были зачислены целевики. Конкурс по целевикам у нас составил около двух человек на место. Основная часть набора абитуриентов началась сегодня — это более 1,1 тыс. бюджетных мест. Общие цифры включают не только дневной бюджет, который, как правило, всегда находится в центре внимания, он включает и заочную форму получения образования», — рассказал Вадим Богуш.