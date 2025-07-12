В Башкирии простились с рядовым Алексеем Галкиным

Алексей родился в 1993 году в Белорецке. После окончания девятого класса 21-й школы он выбрал профессию электрика, обучившись в Белорецком металлургическом колледже. Во время срочной службы в войсках военной разведки он решил, что хочет продолжить служить своей стране. В начале 2024 года Алексей подписал контракт с Министерством обороны и стал частью отдельной штурмовой бригады, где выполнял обязанности стрелка. Трагически погиб в сентябре прошлого года.