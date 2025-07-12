«Ничьих интересов не ущемляем». Минприроды о корректировке Водного кодекса

«Назрела необходимость комплексной переработки данного нормативного правового акта, — отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов. — Мы анализируем обращения в адрес Министерства природных ресурсов, в адрес других государственных органов, общаемся c непосредственными водопользователями, субъектами хозяйствования. То есть уже наработана довольно серьезная, объемная база данных. Ничьих интересов мы новым кодексом не ущемляем. Немного упрощается работа, исключаются три административные процедуры, которые выполнялись территориальными органами Минприроды, облисполкомами, предприятиями, входящими в систему Минприроды. Возникла необходимость ввести одну новую административную процедуру, касающуюся выдачи разрешения на работы на водных объектах по добыче топляковой древесины. Это предложение возникло в реальном секторе экономики. И такие предложения часто поступали в Минприроды из местных органов власти».