«Ничьих интересов не ущемляем». Минприроды о корректировке Водного кодекса

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей состоялось заседание Постоянной комиссии по экологии и природопользованию. В центре внимания — проект закона «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в области охраны и использования вод, с учетом практики применения Водного кодекса Республики Беларусь. Комплексная переработка кодекса также проводится в целях приведения его в соответствие с положениями Национальной стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров от 22 февраля 2022 года.
«Назрела необходимость комплексной переработки данного нормативного правового акта, — отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов. — Мы анализируем обращения в адрес Министерства природных ресурсов, в адрес других государственных органов, общаемся c непосредственными водопользователями, субъектами хозяйствования. То есть уже наработана довольно серьезная, объемная база данных. Ничьих интересов мы новым кодексом не ущемляем. Немного упрощается работа, исключаются три административные процедуры, которые выполнялись территориальными органами Минприроды, облисполкомами, предприятиями, входящими в систему Минприроды. Возникла необходимость ввести одну новую административную процедуру, касающуюся выдачи разрешения на работы на водных объектах по добыче топляковой древесины. Это предложение возникло в реальном секторе экономики. И такие предложения часто поступали в Минприроды из местных органов власти».
Дополнительно усиливается возможность передачи водных объектов. «Не только как ранее — для целей любительского и промышленного рыбоводства, но и с целью рекреации, спорта, туризма. И дополнительно здесь же возникнут обязательства арендатора по поддержанию данного водного объекта и наведению на нем должного порядка», — подчеркнул замминистра.
«Беларусь называют страной голубых озер. У нас очень большое количество водных объектов — более 10 тыс. И задача государства — максимально их сохранить. Во-первых, урегулировать процессы водопользования и рационального использования такого ресурса, как вода. С другой стороны, мы должны рационально вовлечь их в хозяйственное использование», — дополнил Виктор Галанов. -0-