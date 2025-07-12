«Я однолюб. Женат всего в третий раз»: как жил король комедии Михаил Пуговкин

Михаилу Пуговкину исполнилось бы 102 года 13 июля.
Михаил Пуговкин — актер, любимец нескольких поколений кинозрителей. Его работы запоминались яркой непосредственностью и задором. Комендант из «Девчат», Захар Силыч из фильмов про Ивана Бровкина, Яшка-артиллерист из «Свадьбы в Малиновке» — каждый его персонаж имел свой колоритный характер. 13 июля Пуговкину могло исполниться 102 года. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Михаила Пуговкина.
Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в деревне Рамешки Костромской губернии. Школы в деревне не было и он ездил на учебу в соседнее село за 40 км. Михаил проучился всего три года и бросил школу, чтобы помогать родителям с хозяйством. Однако творческие способности у него проявились с раннего детства. Михаил пел частушек, отплясывал на деревенских праздниках, а впервые увидев фильм загорелся мечтой стать артистом.
Пуговкин мечтал стать актером с детстваФото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press.
Из-за болезни матери в 1936 году семья Михаила переехала в Москву. Пуговкина не брали на работу из-за юного возраста, он приписал себе два года и стал учеником электромонтера на тормозном заводе. А по вечерам он пропадал в драмкружке при местном клубе.
Однажды на спектакль драмкружка пришел главный режиссер Московского драматического театра Федор Каверин. Он заметил Пуговкина и пригласил работать артистом вспомогательного состава театра на Сретенке. Там Михаилом заинтересовался режиссер Григорий Рошаль и пригласил в свой фильм «Дело Артамоновых» на роль Степаши Барского. Съемки эпизода закончились 22 июня 1941 года, а через несколько дней Пуговкин ушел на фронт.
Война и угроза ампутации.
В августе 1942 года в районе Ворошиловграда Михаил Пуговкин получил серьезное ранение ноги. Врачи хотели ампутировать конечность. Однако Михаилу удалось убедить медицинский персонал полевого госпиталя попытаться сохранить ногу, объяснив, что он является артистом. Операции удалось избежать, но после лечения Пуговкин был демобилизован и вернулся в Москву.
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В 1943 году Пуговкин устроился в один из московских театров и поступил в Школу-студию МХАТ. Тогда же он снялся в фильме «Кутузов» и экранизации «Свадьбы» Антона Чехова. На втором курсе актер не сдал зачеты по марксизму, истории и французскому языку, был отчислен и отправился на службу во второе Горьковское танковое училище.
Начальнику училища он показался знакомым. Без ложной скромности Пуговкин признался, что снимался в кино, и ему предложили заведовать художественной самодеятельностью. Для большего авторитета Михаилу присвоили сержантское звание. В Школе-студии службу Пуговкина в танковом училище засчитали за экзамены, и вскоре он продолжил учебу.
Карьера Пуговкина в кино.
Окончив МХАТ Пуговкин по распределению уехал в Мурманск, в Драматический театр Северного флота. Следующий сезон он отыграл в Вильнюсском русском драматическом театре, а в 1949 году вернулся в Москву. Здесь он стал работать в Театре Ленинского комсомола и сниматься в кино.
Пуговкин часто снимался в фильмах ГайдаяФото: Global Look Press.
В 1955 году на экраны вышла кинолента «Солдат Иван Бровкин», где актер исполнил роль заведующего гаражом Захара Силыча. Именно этот образ принес Пуговкину широкую известность. В 1958 году режиссер Николай Досталь поставил детективный фильм «Дело “Пестрых”», в котором Пуговкин воплотил на экране персонажа вора по имени Сафрон Ложкин.
Режиссеры бились за то, чтобы он снялся в их фильмах, но не предлагали главных ролей. Зрители же полюбили героев Пуговкина всем сердцем. Широкую популярность он получил после съемок в «Свадьбе в Малиновке».
В популярной комедии «Девчата» Михаил Пуговкин исполнил роль коменданта. Сам актер отмечал, что наиболее значимым периодом своей кинокарьеры считает сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем, которого называл своим единомышленником в искусстве. В период с 1964 по 1982 год Пуговкин снялся в шести известных комедийных лентах Гайдая, среди которых — «Операция “Ы”», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «За спичками» и «Спортлото-82».
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Пуговкин рассказывал, что Гайдай хотел, чтобы снять его в роли Верзилы в «Операции “Ы”. Однако руководство “Мосфильма” заявило, что в исполнении Пуговкина Верзила — это уголовник. Тогда Гайдай предложил ему сыграть прораба.
«А когда он решил дать мне роль Якина, “Мосфильм” восстал! Я имею в виду режиссеров. “Лень, старик! Пуговкин — это же “Солдат Бровкин”, “Свадьба в Малиновке”. А интеллект где?” Они же не знали, что интеллект я всегда с собой ношу. У меня такая сумочка для этого есть», — рассказывал Пуговкин «АиФ».
Михаил Пуговкин снимался в фильмах Александра Роу, известного своими экранизациями сказок. Он исполнил роли царей в картинах «Огонь, вода и… медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса», воплотил Атамана Ирода в фильме «Золотые рога», а также сыграл Воеводу в ленте «Финист — Ясный сокол».
Личная жизнь Михаила Пуговкина.
Пуговкин был женат трижды. С актрисой Надеждой Лениной он заключил брак еще в студенческие годы. Сразу же после свадьбы они уехали в Мурманск работать в театре Северного флота. Через год у них родилась дочь Елена.
Они часто меняли работу и съемные квартиры, поэтому дочь оставили в Смоленске у бабушки с дедушкой. Кроме разлуки с дочерью в молодой актерской семье появились другие трудности — супруги часто ссорились из-за ревности Пуговкина и его пристрастия к алкоголю. В итоге их брак распался через 12 лет.
Второй женой Пуговкина стала певица Александра Лукьянченко. Они познакомились во время гастролей. Александр ушла к Михаилу от мужа, переехав из роскошной квартиры в коммуналку. Лукьянченко оставила карьеру певицы и посвятила свою жизнь мужу. Он отказался от алкоголя и активно снимался в кино. Они прожили вместе более 30 лет. В 1991 году Александра Лукьянченко ушла из жизни.
После смерти жены актер уехал из Москвы в Ялту. «Я всегда любил Крым с первого знакомства с ним, когда в 1952 году снимался здесь в киноэпопее “Адмирал Ушаков” и впервые увидел и полюбил море, не могу надышаться нашим прекрасным воздухом, насмотреться на окружающую красоту гор, парков, дворцов. К тому же, нет сомнения, что Ялта продлевает мне жизнь. Я чувствую себя здесь здоровее, чем когда жил в Москве», — рассказывал он в интервью Gazetacrimea.ru.
Последняя любовь.
Здесь он познакомился с Ириной Лавровой, которая стала его третьей женой. Она работала в «Союзконцерте» администратором и была на 20 лет младше актера. Сначала супруги жили в Ялте, но в 1999 году перебрались в Москву. Ирина рассказывала в интервью «АиФ», что четыре года просила его, чтобы он с ней поработал, а он отказывался.
«Я была администратором “Союзконцерта”, со мной работали многие артисты, а вот Пуговкин все отказывался. Четыре года просила его, чтобы со мной поработал, а он все никак не мог. А в 1991 году Бог позвал Александру Николаевну, и мы начали вместе работать, а потом постепенно стали семьей», — говорила она. Сам же Пуговкин с присущим ему юмором комментировал свою личную жизнь. «Я однолюб. Женат всего в третий раз», — говорил актер.
Они прожили вместе 17 лет, до самой смерти Михаила Пуговкина. Актер ушел из жизни от обострения сахарного диабета 25 июля 2008 года. Ему было 85 лет.