«Я однолюб. Женат всего в третий раз»: как жил король комедии Михаил Пуговкин

После смерти жены актер уехал из Москвы в Ялту. «Я всегда любил Крым с первого знакомства с ним, когда в 1952 году снимался здесь в киноэпопее “Адмирал Ушаков” и впервые увидел и полюбил море, не могу надышаться нашим прекрасным воздухом, насмотреться на окружающую красоту гор, парков, дворцов. К тому же, нет сомнения, что Ялта продлевает мне жизнь. Я чувствую себя здесь здоровее, чем когда жил в Москве», — рассказывал он в интервью Gazetacrimea.ru.