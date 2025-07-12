«Египетская сила», три брака и страшная болезнь: 81 год со дня рождения актера Бориса Клюева

В копилке выдающихся театральных работ мастера особое место занимают такие разноплановые образы, как темпераментный Кудряш в «Грозе», расчетливый Молчалин в «Горе от ума», статный герцог Бургундский в «Короле Лире», величественный Людовик Великий в «Мольере», колоритный Крутицкий в «На всякого мудреца довольно простоты», хитроумный Лавр Миронович в «Последней жертве», проницательный Беркутов в «Волках и овцах» и страстный Арбенин в «Маскараде». В 2019 году, уже будучи тяжело больным, Клюев блистательно исполнил главную роль Маттиаса Клаузена в философской драме «Перед заходом солнца» по произведению Герхарта Гауптмана.