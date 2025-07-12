«Египетская сила», три брака и страшная болезнь: 81 год со дня рождения актера Бориса Клюева

Клюев перед церемонией прощания с художественным руководителем театра «Ленком», режиссером Марком Захаровым.
Виртуозный мастер перевоплощений, с равным блеском воплотивший образы коварного графа Рошфора и харизматичного главы семейства Воронина, выдающийся народный артист РФ Борис Клюев на протяжении пяти с лишним десятилетий творческого пути подарил публике множество незабываемых сценических и экранных образов. 13 июля 2025 года талантливейшему актеру исполнился бы 81 год. Подробнее о судьбе актера, его личной жизни, лучших ролях и уходы из жизни — в материале URA.RU.
Трудное детство Клюева и путь к актерскому мастерству.
Борис Владимирович Клюев появился на свет 13 июля 1944 года в столице. Судьба не баловала будущего артиста с ранних лет. Едва достигнув четырехлетнего возраста, мальчик пережил тяжелейшую утрату — его отец, 36-летний служитель Мельпомены Владимир Клюев, скоропостижно скончался от сердечной недостаточности в ходе выездных спектаклей. Ранние годы грядущей звезды советского кинематографа прошли в историческом районе столицы у Патриарших, где он обитал с матерью Валентиной Семёновной, трудившейся в финансовом отделе Дома композиторов.
Стесненные материальные обстоятельства семьи вынудили Бориса рано вступить на путь самостоятельного заработка: подростком с 13 лет он трудился на разгрузке вагонов, а в 16 уже стал строительным рабочим. Школьные успехи давались ему нелегко — в шестом классе пришлось пройти годовой курс повторно. От полного академического краха юношу спасло вмешательство известной актрисы Клавдии Половиковой (матери знаменитой Валентины Серовой), поставившей школьную пьесу «Чертова мельница», где Борис блестяще воплотил роль «черта первого разряда».
Завершив среднее образование, Клюев штурмом взял приемную комиссию Щепкинского театрального училища. Отучившись год, молодой человек был призван в вооруженные силы, где провел три года. Интересно, что даже армейская служба не стала помехой его творческому развитию — Борису посчастливилось участвовать в массовых сценах легендарной киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир». После демобилизации целеустремлённый молодой человек возобновил прерванное обучение, триумфально окончив прославленную «Щепку» в 1969 году.
Борис Клюев и театр.
Актер Борис Клюев в роли Маттиаса Клаузена во время репетиции премьерного спектакля «Перед заходом солнца» в Государственном академическом Малом театреФото: Киселев Сергей / Агентство «Москва».
Еще на заключительном этапе обучения в училище, Борис Клюев начал сотрудничать с Малым театром, участвуя в массовых сценах постановок. По окончании альма-матер талантливый выпускник получил долгожданное приглашение в труппу этого прославленного театрального коллектива, которому впоследствии посвятил беспрецедентные 51 год своей жизни — с 1969 по 2020 год. На начальном этапе творческого пути ему доверяли небольшие партии в спектаклях «Дипломат», «Стакан воды», «Власть тьмы» и других постановках легендарной сцены.
Спустя всего лишь год упорного труда Клюев заслужил более значимую творческую задачу — образ архитектора Сергея Синицы в спектакле «Так и будет», после чего театральная общественность заговорила о нем как о многообещающем дебютанте с блестящими перспективами. За полвека верного служения Малому театру Борис Владимирович воплотил на подмостках старейшего драматического театра России свыше семи десятков разноплановых ролей.
В копилке выдающихся театральных работ мастера особое место занимают такие разноплановые образы, как темпераментный Кудряш в «Грозе», расчетливый Молчалин в «Горе от ума», статный герцог Бургундский в «Короле Лире», величественный Людовик Великий в «Мольере», колоритный Крутицкий в «На всякого мудреца довольно простоты», хитроумный Лавр Миронович в «Последней жертве», проницательный Беркутов в «Волках и овцах» и страстный Арбенин в «Маскараде». В 2019 году, уже будучи тяжело больным, Клюев блистательно исполнил главную роль Маттиаса Клаузена в философской драме «Перед заходом солнца» по произведению Герхарта Гауптмана.
От Рошфора до Воронина: звездные роли Клюева в кино.
Борис Клюев исполнял роль Николая Петровича Воронина в ситкоме «Воронины» (выходил с 2009 по 2019 год) Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009−2019, «ГудСториМедиа» по заказу «Леан-М».
Дебют Бориса Клюева на киноэкране состоялся в 1968 году, когда талантливый студент ещё постигал азы профессии. Первые шаги в кинематографе были представлены небольшими эпизодами — офицер вермахта в военной ленте «Конец “Сатурна”, сотрудник патрульной службы в картине “Каратель”. Вскоре последовала первая серьезная кинороль — образ парламентария Василия Шульгина в исторической драме “Крушение империи” (1970).
Настоящий прорыв к всесоюзной известности принесло Клюеву воплощение образа зловещего графа Рошфора в культовом музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979). Примечательная закулисная история: изначально режиссерский замысел предполагал участие Михаила Боярского в роли коварного антагониста, однако в итоге Боярский триумфально сыграл д’Артаньяна, а Клюев мастерски воплотил его непримиримого противника. Талантливый актер внес существенный вклад в формирование визуального облика своего персонажа, убедив постановщика заменить запланированную пышную бороду на изящную линию усов и аккуратную эспаньолку.
В начале восьмидесятых Клюев обогатил свою фильмографию участием в нескольких сериях культовой саги «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», где безупречно воплотил образ брата гениального детектива — проницательного Майкрофта Холмса. Колоссальный успех сопутствовал актёру после создания образа американского разведчика с кодовым обозначением «Трианон» в многосерийном политическом триллере «ТАСС уполномочен заявить…» (1984).
Борис Владимирович обладал феноменальной способностью к перевоплощению, с одинаковым профессионализмом воссоздавая на экране как благородных героев, так и отпетых злодеев. На протяжении 1990-х и 2000-х годов он активно снимался в телевизионных проектах различных жанров, включая исторические костюмированные драмы («Королева Марго», «Графиня де Монсоро»), остросюжетные детективы («На углу, у Патриарших», «Каменская 2») и комедийные ленты.
Неожиданный всплеск популярности у новой зрительской аудитории принесла Клюеву центральная роль Николая Петровича Воронина в долгоиграющем комедийном сериале «Воронины», транслировавшемся с 2009 по 2019 год. За безупречное воплощение этого образа выдающийся артист был удостоен престижной телевизионной премии ТЭФИ в 2012 году. Именно благодаря этой работе в разговорную речь миллионов россиян вошло фирменное восклицание «египетская сила!», придуманное самим актером для своего колоритного персонажа.
Личная жизнь и увлечения Бориса Клюева.
Борис Клюев со своей женой ВикториейФото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press.
Биография Бориса Клюева включает три брачных союза. О первых двух супружеских опытах артист предпочитал не распространяться в публичном пространстве. Плодом первого брака стал его единственный наследник Алексей, жизнь которого трагически оборвалась в 1993 году — молодой человек скончался в 24-летнем возрасте от кардиологической патологии.
С третьей избранницей Викторией актер прожил в гармоничном супружестве с 1975 года до последнего дня своей жизни — 45 лет. Виктория посвятила себя преподавательской деятельности на кафедре физического воспитания. Клюев неизменно с особой теплотой отзывался о своей верной спутнице и ценил её непричастность к бурлящему миру театральных страстей.
Помимо актерского призвания, Борис Владимирович обладал целым спектром дополнительных дарований и увлечений. Он активно занимался озвучиванием зарубежных кинолент, подарив свой неповторимый тембр персонажам таких знаковых картин как «Властелин колец» (зловещий Саруман), «Король говорит!» (терпеливый Лайонел Лог), «Русалочка» (могущественный царь Тритон) и многих других шедевров мирового кинематографа.
Артист также питал страсть к футболу, возглавлял футбольную дружину Малого театра и стоял у истоков создания Театральной футбольной лиги. Это спортивное пристрастие способствовало поддержанию физической формы и сохранению жизненного тонуса даже в почтенном возрасте.
Педагогическая деятельность и общественная позиция.
С 1969 года Борис Клюев параллельно с актерской карьерой вел активную педагогическую деятельность в Театральном училище имени Щепкина, воспитав целую плеяду талантливых исполнителей. Он выступил художественным руководителем трех актерских курсов, возглавлял кафедру сценического мастерства и был удостоен профессорского звания. Среди воспитанников его педагогической школы — такие яркие представители современного актерского цеха как Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и множество других признанных мастеров.
Борис Владимирович не дистанцировался от общественно-политической повестки. В марте 2014 года он засвидетельствовал поддержку воссоединению Крымского полуострова с Российской Федерацией, поставив подпись под соответствующим воззванием представителей культурной элиты.
В вопросах театрального искусства Клюев последовательно отстаивал классические ценности. Он считал неуместным проникновение ненормативной лексики и избыточной наготы на театральные подмостки, выдвигая главенствующим критерием оценки сценического произведения безупречный художественный вкус. Артист неизменно возвышал значимость классической словесности и фундаментальной актёрской методологии.
Болезнь Бориса Клюева, уход из жизни и память.
Борис Клюев народный артист Российской Федерации (2002) — за большие заслуги в области искусстваФото: Любимов Андрей / Агентство «Москва».
В апреле 2018 года у Бориса Клюева был обнаружен рак легких. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать в театре, сниматься в «Ворониных» и преподавать. 20 июля 2019 года актер в последний раз снялся в телесериале «Воронины» на побережье Черного моря в Сочи.
Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года в возрасте 76 лет в Москве. Прощание с актером прошло 4 сентября 2020 года в Малом театре. Проститься с ним пришли не только коллеги по театру, но и партнеры по телесериалу «Воронины» — Станислав Дужников и Екатерина Волкова. Похоронен актер на Троекуровском кладбище.
13 июля 2021 года, в день рождения Бориса Клюева, на его могиле был открыт памятник. Память об этом выдающемся актере, педагоге и человеке живет в его многочисленных работах в театре и кино, а также в сердцах зрителей, для которых он навсегда останется и элегантным графом Рошфором, и мудрым Майкрофтом Холмсом, и незабываемым Николаем Петровичем Ворониным.
За свои заслуги в области искусства Борис Клюев был удостоен множества наград и званий. Среди них — орден Дружбы (1999), звание народного артиста Российской Федерации (2002), орден Почета (2008) и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019). В 2012 году актер получил премию ТЭФИ за лучшую мужскую роль в телесериале «Воронины».
Фильмография Бориса Клюева.
За свою долгую кинокарьеру Борис Клюев создал множество разноплановых образов, от исторических персонажей до современников. Его талант позволял ему одинаково убедительно играть аристократов, военных, интеллигентов и простых людей. За более чем 50 лет на экране Борис Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. Вот лишь некоторые из наиболее знаковых работ:
«Крушение империи» (1970) — Василий Шульгин «Хождение по мукам» (1974) — князь Бельский «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979) — граф Рошфор «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980) — Майкрофт Холмс «ТАСС уполномочен заявить…» (1984) — Сергей Дубов (Трианон) «Михайло Ломоносов» (1984−1986) — Григорий Орлов «Конец операции “Резидент” (1986) — Боб Стюарт “Моонзунд” (1987) — Гарольд Карлович фон Грапф “Гений” (1991) — Александр Архипов “Королева Марго” (1996) — герцог де Гиз “Графиня де Монсоро” (1997) — герцог де Гиз “Воронины” (2009−2019) — Николай Петрович Воронин.