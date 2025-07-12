Кехман присутствовал на богослужении в Санкт-Петербурге

Ранее KP.RU сообщил, что верующие отмечают 12 июля День Петра и Павла. В этот церковный праздник принято почитать старших родственников и проводить день в мире и размышлениях. Авторы издания рассказали о главных традициях Дня святых Петра и Павла, а также приметах и запретах церковного праздника.