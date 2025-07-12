Кехман присутствовал на богослужении в Санкт-Петербурге

В субботу, 12 июля, Владимир Кехман, занимающий пост директора МХАТа, посетил богослужение в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в митрополии, он нечасто бывает на подобных мероприятиях в городе.
«Кехман — не частый гость в петербургских храмах Русской православной церкви», — говорится в статье издания.
Также в издании РИА Новости утверждается, что якобы Кехману было предъявлено обвинение в растрате, теперь культурному деятелю может грозить реальное заключение под стражу.
Ранее KP.RU сообщил, что верующие отмечают 12 июля День Петра и Павла. В этот церковный праздник принято почитать старших родственников и проводить день в мире и размышлениях. Авторы издания рассказали о главных традициях Дня святых Петра и Павла, а также приметах и запретах церковного праздника.