Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта.
«ЦОДД: В некоторых районах Москвы идет сильный дождь — дорожная обстановка стабильная и оценивается в три балла, интенсивное движение сейчас на внешней стороне 15-го километра МКАД и на внутренней стороне ТТК в районе Лефортово», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на движение влияют погодные условия, низкие скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП.
Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
Кроме того, в сообщении отмечается, что за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.