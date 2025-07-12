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Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла

Дептранс: дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дорожная обстановка в Москве стабильная и оценивается в три балла, сообщает столичный департамент транспорта.

«ЦОДД: В некоторых районах Москвы идет сильный дождь — дорожная обстановка стабильная и оценивается в три балла, интенсивное движение сейчас на внешней стороне 15-го километра МКАД и на внутренней стороне ТТК в районе Лефортово», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на движение влияют погодные условия, низкие скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП.

Также ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Кроме того, в сообщении отмечается, что за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.