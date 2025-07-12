Дептранс Москвы оценил дорожную обстановку в три балла

«ЦОДД: В некоторых районах Москвы идет сильный дождь — дорожная обстановка стабильная и оценивается в три балла, интенсивное движение сейчас на внешней стороне 15-го километра МКАД и на внутренней стороне ТТК в районе Лефортово», — говорится в Telegram-канале ведомства.