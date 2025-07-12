«Нет искренности в музыке»: Буланова объяснила волну своей популярности

По данным журналистов, новая волна популярности песен Булановой началась с того, что композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м для молодежи. С учетом возросшей популярности артистки ее команда подготовила короткие форматы выступлений, чтобы охватить большее количество площадок: 20 минут будут стоить миллион рублей, 40 минут — 1,5 миллиона рублей, а полный час — два миллиона рублей.