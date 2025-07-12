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«Нет искренности в музыке»: Буланова объяснила волну своей популярности

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что не считает себя кумиром молодежи. Новую волну популярности своего творчества она объяснила тем, что оно «завирусилось».

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что не считает себя кумиром молодежи. Новую волну популярности своего творчества она объяснила тем, что оно «завирусилось».

— Просто бывает новая волна популярности, когда в TikTok кто-то запустил что-то, завирусилось это, как говорит современное поколение. Возможно, людям не хватает мелодичности в современной музыке, может быть, искренности нет. Ведь любовь, красота, искренность спасут мир, — отметила артистка.

Она также сообщила, что до конца текущего года даст больше 80 концертов, передает Starhit.ru.

По данным журналистов, новая волна популярности песен Булановой началась с того, что композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м для молодежи. С учетом возросшей популярности артистки ее команда подготовила короткие форматы выступлений, чтобы охватить большее количество площадок: 20 минут будут стоить миллион рублей, 40 минут — 1,5 миллиона рублей, а полный час — два миллиона рублей.

Татьяна Буланова также отметила, что старые песни могут получить вторую жизнь, если их использовали в современном фильме для молодой аудитории, она ее услышала и «подсела».