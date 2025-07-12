«Нет искренности в музыке»: Буланова объяснила волну своей популярности

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова рассказала, что не считает себя кумиром молодежи. Новую волну популярности своего творчества она объяснила тем, что оно «завирусилось».
— Просто бывает новая волна популярности, когда в TikTok кто-то запустил что-то, завирусилось это, как говорит современное поколение. Возможно, людям не хватает мелодичности в современной музыке, может быть, искренности нет. Ведь любовь, красота, искренность спасут мир, — отметила артистка.
Она также сообщила, что до конца текущего года даст больше 80 концертов, передает Starhit.ru.
По данным журналистов, новая волна популярности песен Булановой началась с того, что композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м для молодежи. С учетом возросшей популярности артистки ее команда подготовила короткие форматы выступлений, чтобы охватить большее количество площадок: 20 минут будут стоить миллион рублей, 40 минут — 1,5 миллиона рублей, а полный час — два миллиона рублей.
Татьяна Буланова также отметила, что старые песни могут получить вторую жизнь, если их использовали в современном фильме для молодой аудитории, она ее услышала и «подсела».