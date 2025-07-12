Коллекция икон на миллион: шесть российских звезд с необычными хобби

Занятие для души, которое приносит расслабление и удовольствие, необходимо каждому. И звезды здесь не исключение. Причем многие из них своими любимыми занятиями могут по-настоящему удивить. Шесть необычных хобби российских знаменитостей — в материале «Вечерней Москвы».
Ценитель головных уборов.
Дима Билан коллекционирует шляпы. В социальных сетях певца можно заметить десятки фото с разными головными уборами. В повседневной же жизни Билан обычно носит бейсболки.
В обиду себя не даст.
Поп-дива Ольга Бузова предпочитает выплескивать свои эмоции на занятиях по боксу. Девушка неоднократно отмечала: благодаря такому «неженственному» спорту ее реакция улучшилась в разы.
Кулинария для души и тела.
Юлия Савичева увлекается созданием тортов. Для начала выпечка была просто хобби, но вскоре способ перезагрузиться превратился в настоящую страсть. Савичева часто экспериментирует с начинкой и внешним видом десертов.
Рискует жизнью.
Виктория Боня жить не может без альпинизма. Недавно в социальных сетях блогер поделилась, что покорила Эверест. При этом девушка транслировала в аккаунте весь свой путь восхождения.
Детская мечта.
Российская певица и композитор Анита Цой много лет собирает кукол. По информации в Сети, так она исполняет свою детскую мечту: родители не могли себе позволить покупать девочке дорогие игрушки, поэтому сегодня исполнительница старается наверстать упущенное.
Коллекция на миллион.
Певец Григорий Лепс собирает иконы. Как пишут в интернете, дома у Лепса хранятся более 200 редких образцов, стоимость которых может достигать нескольких миллионов рублей! При этом сам Григорий отмечал, что коллекция отражает его духовность, а не попытку «похвастаться» богатствами.
Больше половины россиян не имеют хобби, при этом около 17 процентов периодически пробуют новые занятия, но не могут остановиться на чем-то одном. «Вечерняя Москва» решила разобраться: о чем говорит подобная статистика, а также как найти свое хобби.