ЦСКА обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России

Московский ЦСКА обыграл сегодня на стадионе в Казани ФК «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка Россия — 2025 по футболу.
Матч завершился только что со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный мяч забил на 48-ой минуте защитник москвичей Игорь Дивеев.
В конце матча за легкую пощечину сопернику был удален с поля нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан.
Армейцы этот трофей завоевали восьмой раз в своей истории. «Краснодар», впервые ставший в минувшем сезоне чемпионом страны, упустил шанс взять Суперкубок второй раз.