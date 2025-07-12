Железняк рассказала, как пережила историю, возмутившую Михалкова

Заслуженная артистка России Олеся Железняк вместе со своим супругом актером Спартаком Сумченко принимает участие в духовно-просветительском проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».
Сегодня вечером в рамках литературной гостиной они будут читать прозу великого русского писателя на сцене под открытым небом в с. Губино.
Накануне информационный портал aif.ru поинтересовался у Олеси Владимировны, как она пережила историю, которую в свое время обнародовал Никита Михалков. Режиссера возмутила ситуация, когда Железняк убрали с главной роли в крупном проекте, потому что ее партнер отказался с ней играть из-за того, что актриса поддержала СВО.
«Почему убрали Железняк, а не того актера?» — задался вопросом Михалков, выступая на одном из общественных форумов.
«Я очень ждала этот проект, мы с мужем перенесли многие семейные дела (у супругов четверо детей — прим. редакции) И, вдруг, узнала, что меня не берут: один актер сказал, что не хочет со мной сниматься, потому что я поддерживаю СВО, — рассказывает aif.ru Железняк. — Тогда я очень сильно расстроилась, и в таком “разобранном” эмоциональном состоянии сильно упала.
По словам актрисы, она долго восстанавливалась, потому что повредила ногу. И до сих пор отголоски того падения сказываются на ее здоровье. Как призналась Олеся Владимировна, ей пришлось заново учиться ходить.
«Но зла на того человека (актриса не стала называть его имя) я зла не держу. Каждый перед Богом ответит за свои поступки. Я — за свои, он — за свои», — говорит Железняк.
Сидевший рядом супруг актрисы Спартак Сумченко заметил, что актер, о котором идет речь, «уже переобулся».
Актриса призналась, что все произошедшее стало для нее уроком. Она увидела в случившемся промысел Божий: «Я хотела, а на самом деле, может, и не надо мне там было сниматься».
Железняк призналась, что, когда фильм вышел, она о нем даже ничего и не слышала.
«Я не к тому, что, мол, без меня ничего не вышло. Я о том, что не надо ничего так сильно желать. И детей своих этому учу».
Она подчеркнула, что теперь уже иначе смотрит на эту ситуацию.
«С позиции сегодняшнего дня я говорю: “Слава Богу за все!”» — заключила Олеся Владимировна.