Железняк рассказала, как пережила историю, возмутившую Михалкова

«Я очень ждала этот проект, мы с мужем перенесли многие семейные дела (у супругов четверо детей — прим. редакции) И, вдруг, узнала, что меня не берут: один актер сказал, что не хочет со мной сниматься, потому что я поддерживаю СВО, — рассказывает aif.ru Железняк. — Тогда я очень сильно расстроилась, и в таком “разобранном” эмоциональном состоянии сильно упала.