Историю региона начнут преподавать по новым учебникам школьникам Ленобласти с 1 сентября

Со следующего учебного года школьники Ленинградской области получат уникальную возможность глубже погрузиться в историю и культуру родного региона. По информации Telegram-канала «Объясняем. Ленинградская область», для них выпущены новые учебники и пособия.
— Учебно-методический комплекс включает в себя 4 издания, написанных ленинградскими авторами и направленных на повышение интереса к истории малой Родины, — уточняется там.
Новые учебники школьники получат уже с 1 сентября 2025 года.
Комплекс включает в себя книги:
* «Край родной — Ленинградская область» (для дошкольников).
* «Жемчужины земли Ленинградской» (для 1−4 классов).
* «История и культура земли Ленинградской» (для 5−11 классов).
* «Учитель и война. 1941−1945 годы. Страницы героической истории школьного образования Ленинградской области» (для углубленного изучения).