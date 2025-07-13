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Историю региона начнут преподавать по новым учебникам школьникам Ленобласти с 1 сентября

Комплекс материалов состоит из четырех учебников написанный местными авторами.

Источник: Комсомольская правда

Со следующего учебного года школьники Ленинградской области получат уникальную возможность глубже погрузиться в историю и культуру родного региона. По информации Telegram-канала «Объясняем. Ленинградская область», для них выпущены новые учебники и пособия.

— Учебно-методический комплекс включает в себя 4 издания, написанных ленинградскими авторами и направленных на повышение интереса к истории малой Родины, — уточняется там.

Новые учебники школьники получат уже с 1 сентября 2025 года.

Комплекс включает в себя книги:

* «Край родной — Ленинградская область» (для дошкольников).

* «Жемчужины земли Ленинградской» (для 1−4 классов).

* «История и культура земли Ленинградской» (для 5−11 классов).

* «Учитель и война. 1941−1945 годы. Страницы героической истории школьного образования Ленинградской области» (для углубленного изучения).