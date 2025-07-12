Базовые организации СНГ по работе с молодежью презентовали на «Славянском базаре» свои лучшие проекты

Большой отклик у зрителей получила презентация Молодежных Дельфийских игр государств — участников СНГ. Это комплексные творческие состязания, направленные на поддержку талантливой молодежи. Форум представляет собой совокупность взаимосвязанных конкурсных и фестивальных состязаний молодых деятелей культуры и искусства высокого уровня мастерства по различным номинациям народного, классического и современного искусства, проводимых одновременно на отдельных площадках с разделением участников по возрастным группам и турам, а также мастер-классов, официальных, научно-практических и зрелищных мероприятий. В 2024 году Дельфийские игры принимала Россия. -0-