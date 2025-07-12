Базовые организации СНГ по работе с молодежью презентовали на «Славянском базаре» свои лучшие проекты

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовые организации стран СНГ в сфере сотрудничества по работе с молодежью презентовали на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» свои лучшие международные проекты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Диалоговая площадка «Время молодежи Содружества» проведена 12 июля в рамках Дня молодежи. В ходе мероприятия состоялись презентации международных проектов базовых организаций государств — участников СНГ в сфере сотрудничества по работе с молодежью, а также Молодежных Дельфийских игр стран Содружества.
В частности, Российский технологический университет (базовая организация по работе с молодежью) представил курсы повышения квалификации «Организация работы с молодежью на пространстве СНГ» и «Международное молодежное сотрудничество», заявки на которые принимаются до 30 сентября 2025 года. Также были презентованы Молодежные киберспортивные игры Содружества, интернет-портал «Молодежь Содружества», Электронная библиотека специалиста по работе с молодежью на пространстве Содружества, ежегодный Форум молодежных общественных организаций государств СНГ.
Представители Центра содействия молодым специалистам (базовой организации по развитию молодежного предпринимательства) рассказали про реализуемую программу по развитию молодежного предпринимательства в странах СНГ.
Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», которая имеет статус базовой организации по развитию добровольческого (волонтерского) движения, продемонстрировала возможности в получении консультативной помощи в разработке волонтерских проектов и организации образовательных стажировок для лидеров добровольческих (волонтерских) организаций из стран СНГ, рассказала про организацию волонтерских миссий в странах Содружества.
Республиканский институт высшей школы (базовая организация по научно-методическому обеспечению молодежного добровольческого (волонтерского) движения) представил созданную им электронную научно-методическую базу по вопросам волонтерского движения, Марафон успешных практик, Международный онлайн-лагерь «Юный волонтер» и обучающий курс для волонтеров и специалистов, работающих с волонтерами в учреждениях образования.
Большой отклик у зрителей получила презентация Молодежных Дельфийских игр государств — участников СНГ. Это комплексные творческие состязания, направленные на поддержку талантливой молодежи. Форум представляет собой совокупность взаимосвязанных конкурсных и фестивальных состязаний молодых деятелей культуры и искусства высокого уровня мастерства по различным номинациям народного, классического и современного искусства, проводимых одновременно на отдельных площадках с разделением участников по возрастным группам и турам, а также мастер-классов, официальных, научно-практических и зрелищных мероприятий. В 2024 году Дельфийские игры принимала Россия. -0-