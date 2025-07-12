Московский ЦСК завоевал Суперкубок России в матче с «Краснодаром»

Для московского ЦСКА этот Суперкубок стал восьмым трофеем в истории клуба. В минувшем сезоне столичная команда также показывала уверенную игру и заняла высокую позицию по итогам чемпионата. Несмотря на поражение, «Краснодар» до последних минут боролся за лидерство, сумев создать ряд опасных моментов у ворот соперника. Клуб второй раз в своей истории и второй год подряд сыграл за Суперкубок России.