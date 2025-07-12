Московский ЦСК завоевал Суперкубок России в матче с «Краснодаром»

Единственный гол в матче за Суперкубок забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0. Как сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, в напряженной обстановке обе команды продемонстрировали высокий уровень игры.
«Матч выдался напряженным, обе команды показали высокий уровень, но нам удалось реализовать свой момент», — передает телеканал «Матч ТВ» слова Челестини. Отмечается, что единственный гол в этой встрече был забит защитником ЦСКА Игорем Дивеевым на 48-й минуте после передачи Виллиана Роши.
В самом конце матча клуб «Краснодар» остался в меньшинстве — на 89-й минуте полузащитник Мозес Кобнан был удален с поля за грубое нарушение. Как уточнил источник, судья принял такое решение после грубого фола со стороны футболиста.
Для московского ЦСКА этот Суперкубок стал восьмым трофеем в истории клуба. В минувшем сезоне столичная команда также показывала уверенную игру и заняла высокую позицию по итогам чемпионата. Несмотря на поражение, «Краснодар» до последних минут боролся за лидерство, сумев создать ряд опасных моментов у ворот соперника. Клуб второй раз в своей истории и второй год подряд сыграл за Суперкубок России.