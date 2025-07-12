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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России по футболу

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над клубом «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025.

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над клубом «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025.

Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступал Артем Чистяков. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев после подачи с углового.

ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. Чаще московского клуба обладателем трофея становился только петербургский клуб «Зенит» — он смог выиграть кубок девять раз.

1 июня в суперфинале Кубка России по футболу ЦСКА в серии пенальти одержал победу над клубом «Ростов» и в девятый раз стал обладателем трофея. Встреча команд прошла на московском стадионе «Лужники», на котором находились 57 176 болельщиков. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:3.

9 июня сербский специалист Марко Николич покинул должность главного тренера ЦСКА. Он отметил, что это решение стало одним из самых сложных в его профессиональной карьере.