ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России по футболу

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над клубом «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025.
Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступал Артем Чистяков. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев после подачи с углового.
ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. Чаще московского клуба обладателем трофея становился только петербургский клуб «Зенит» — он смог выиграть кубок девять раз.
1 июня в суперфинале Кубка России по футболу ЦСКА в серии пенальти одержал победу над клубом «Ростов» и в девятый раз стал обладателем трофея. Встреча команд прошла на московском стадионе «Лужники», на котором находились 57 176 болельщиков. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:3.
9 июня сербский специалист Марко Николич покинул должность главного тренера ЦСКА. Он отметил, что это решение стало одним из самых сложных в его профессиональной карьере.