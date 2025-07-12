Из-за ремонтных работ на пр. Машерова в Минске изменилась работа пассажирского транспорта

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 20.00 12 июля до 5.00 13 июля в связи с ремонтными работами на пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Даумана (нечетная сторона) внесены изменения в маршруты пассажирского транспорта с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемых участках. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».