Из-за ремонтных работ на пр. Машерова в Минске изменилась работа пассажирского транспорта

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 20.00 12 июля до 5.00 13 июля в связи с ремонтными работами на пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Даумана (нечетная сторона) внесены изменения в маршруты пассажирского транспорта с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемых участках. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».
Так, движение автобусных маршрутов № 29, 44, 44Д, 136 организуется от остановочного пункта «Гвардейская» по пр. Победителей, ул. Немига, Богдановича, пр. Машерова и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.
В то же время движение автобусного маршрута № 46 организуется от остановки «Заславская» по пр. Машерова, пр. Победителей, ул. Немига, Богдановича, пр. Машерова и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений. -0-