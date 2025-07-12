Польская теннисистка Свёнтек победила Анисимову в финале Уимблдона

Теннисистка из Польши Ига Свёнтек стала победительницей Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В финальной игре 24-летняя Свёнтек смогла обыграть 23-летнюю американку Аманду Анисимову, 12-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:0.
Свёнтек в первый раз удалось завоевать титул на Уимблдоне. Ранее лучшим результатом спортсменки на турнире был выход в ¼ финала в 2023-м году. На данный момент она занимает четвертую позицию в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что россиянки Мирра Андреева и Людмила Самсонова вылетели с Уимблдона.