Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польская теннисистка Свёнтек победила Анисимову в финале Уимблдона

Ига Свёнтек впервые в своей карьере завоевала титул на Уимблдоне.

Источник: Аргументы и факты

Теннисистка из Польши Ига Свёнтек стала победительницей Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финальной игре 24-летняя Свёнтек смогла обыграть 23-летнюю американку Аманду Анисимову, 12-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:0.

Свёнтек в первый раз удалось завоевать титул на Уимблдоне. Ранее лучшим результатом спортсменки на турнире был выход в ¼ финала в 2023-м году. На данный момент она занимает четвертую позицию в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что россиянки Мирра Андреева и Людмила Самсонова вылетели с Уимблдона.