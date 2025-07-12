Безуглая признала, что ВСУ не контролируют ни один населённый пункт в ЛНР

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала, что ВСУ не контролируют ни один населенный пункт в Луганской Народной Республике. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале, комментируя последние данные ресурса Deep State.
Совсем недавно Главное управление разведки (ГУР) признало потерю Белогоровки в ЛНР. Об освобождении населенного пункта Минобороны РФ сообщило ещё в марте.
Напомним, 30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что территория республики полностью освобождена.
Ранее Безуглая заявила, что Сумщина не готова к обороне. Депутат раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за то, что он, несмотря на доклады, «пропустил» наступление ВС РФ в регионе.