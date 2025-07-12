Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безуглая признала, что ВСУ не контролируют ни один населённый пункт в ЛНР

О полном освобождении ЛНР стало известно 30 июня.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая признала, что ВСУ не контролируют ни один населенный пункт в Луганской Народной Республике. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале, комментируя последние данные ресурса Deep State.

Совсем недавно Главное управление разведки (ГУР) признало потерю Белогоровки в ЛНР. Об освобождении населенного пункта Минобороны РФ сообщило ещё в марте.

Напомним, 30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что территория республики полностью освобождена.

Ранее Безуглая заявила, что Сумщина не готова к обороне. Депутат раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за то, что он, несмотря на доклады, «пропустил» наступление ВС РФ в регионе.