Отказался от свинины и верит во Всевышнего: 78-летний Николай Бурляев поделился секретами здоровья

«Что это за понятие — “звезда”? — удивляется Бурляев. — Когда мне было 14−15 лет, фильм “Иваново детство” получил 15 наград в мире! Мне прислали в то время из Италии обложку журнала про кино. Я смотрю, значит, там Софи Лорен, Марчелло Мастроянни и я. И написано: “Это — звезды”. Я еще тогда подумал: “Какая же я — звезда? Они ошиблись, видимо”. Звезда — это такое раздутое понятие! Звездами мы часто называем тех, кто не является ими. Звезды должны светить и вести туда, к Всевышнему. А наши звезды, как правило, лишь понижают духовный уровень народа».