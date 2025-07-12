Зеленский после совещания с Умеровым сделал заявление о будущих изменениях: вот что он сказал

Глава киевского режима Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым сделал несколько заявлений о будущих изменениях. Об этом нелегитимный президент Украины написал в своем Telegram-канале.
«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — резюмировал украинский политик.
Кроме того, Зеленский обсудил с Умеровым изменения в оборонном руководстве. Правда, подробности «перестановок» он выдавать не стал.
Напомним, Белый дом 11 июля 2025 года сообщил о возобновлении поставок оружия на Украину. Более того, президент США Дональд Трамп анонсировал какое-то важное заявление в отношении Москвы и Киева, американский политик намерен высказаться по этому поводу в понедельник, 14 июля.