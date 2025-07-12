Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский после совещания с Умеровым сделал заявление о будущих изменениях: вот что он сказал

Зеленский рассказал о быстрых изменениях в оборонном руководстве.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым сделал несколько заявлений о будущих изменениях. Об этом нелегитимный президент Украины написал в своем Telegram-канале.

«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — резюмировал украинский политик.

Кроме того, Зеленский обсудил с Умеровым изменения в оборонном руководстве. Правда, подробности «перестановок» он выдавать не стал.

Напомним, Белый дом 11 июля 2025 года сообщил о возобновлении поставок оружия на Украину. Более того, президент США Дональд Трамп анонсировал какое-то важное заявление в отношении Москвы и Киева, американский политик намерен высказаться по этому поводу в понедельник, 14 июля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше