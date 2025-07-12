Зеленский после совещания с Умеровым сделал заявление о будущих изменениях: вот что он сказал

Напомним, Белый дом 11 июля 2025 года сообщил о возобновлении поставок оружия на Украину. Более того, президент США Дональд Трамп анонсировал какое-то важное заявление в отношении Москвы и Киева, американский политик намерен высказаться по этому поводу в понедельник, 14 июля.