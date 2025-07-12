«Мы — устоим!»: историк войн Александр Торопцев — об особом пути России

— А вы вспомните, какие великие люди рождались в прошлый период потребления, приблизительно в 1880—1920 годы в Российской империи. Казалось бы, все плохо: социалка, внешние войны, психологическая усталость… Лакмусовой бумажкой этого душевного раздрая стало бегство из России: в 1897—1913 годах только по железной дороге выехали за рубеж по разным подсчетам от 2,5 до 4 миллионов человек. В основном это были люди, которые заработали, а чаще нахапали приличные денежки на этапе потребления и, почуяв приближение хаоса, драпанули за кордон. Другие догадывались о приближении социальных бурь, но они остались, рожали, воспитывали настоящих граждан, которые сделали весь ХХ век! Для нас, между прочим! Так что ситуация сейчас не хуже и не лучше той, что была в предыдущем периоде потребления.