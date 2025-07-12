«С нами можно вести диалог». Что показали переговоры Лукашенко и Келлога, объяснил эксперт

Таким образом, констатировал он, Минск все еще открыт к переговорам даже несмотря на тот факт, что представители Запада не раз нас обманывали. «Сюда уже не раз заезжали посланцы Соединенных Штатов, Евросоюза — кого угодно. Обещали нам золотые горы, о чем не раз говорил глава нашего государства. Но мы все равно предоставляем окно возможностей, еще раз объявляем всему миру, в том числе США, что готовы говорить, обсуждать, находить точки соприкосновения», — отметил Николай Бузин.