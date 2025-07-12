«С нами можно вести диалог». Что показали переговоры Лукашенко и Келлога, объяснил эксперт

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Александра Лукашенко со спецпосланником Дональда Трампа Китом Келлогом еще раз показала, что Беларусь — это договороспособная страна, с которой можно вести диалог. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин.
Обсуждая встречу главы белорусского государства со спецпосланником президента США, Николай Бузин обратил внимание, что беседа длилась более шести часов. Тема конфликта в Украине была лишь одной из многих тем, обсуждавшихся в Минске.
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«Это многоуровневый дипломатический раут, который не ограничивался только Украиной. И это еще раз подтвердило, что Беларусь — договороспособная страна. С нами можно вести диалог», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, констатировал он, Минск все еще открыт к переговорам даже несмотря на тот факт, что представители Запада не раз нас обманывали. «Сюда уже не раз заезжали посланцы Соединенных Штатов, Евросоюза — кого угодно. Обещали нам золотые горы, о чем не раз говорил глава нашего государства. Но мы все равно предоставляем окно возможностей, еще раз объявляем всему миру, в том числе США, что готовы говорить, обсуждать, находить точки соприкосновения», — отметил Николай Бузин.
По мнению эксперта, именно это является главным результатом переговоров: «Все остальное со временем доведут не только до нас с вами, но и до мирового сообщества — о чем договорились и какой получился результат».-0-
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