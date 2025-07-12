Прощание с погибшим при обстреле ВСУ мальчиком прошло в день его шестилетия

В Крестовоздвиженском храме в поселке Черемушки Курской области в субботу, 12 июля, прошло прощание с мальчиком Анатолием Минашкиным, который закрыл мать собственным телом во время обстрела городского пляжа. Церемония состоялась в день шестилетия погибшего ребенка.
В храм пришли родственники мальчика, близкие семьи и люди, которые узнали историю ребенка после трагедии на городском пляже. Возле гроба в церкви стояли близкие Анатолия, а также губернатор Курской области Александр Хинштейн и военнослужащие.
— Сегодня ему было бы шесть. Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Маленький Толя Минашкин, закрывший собой маму во время варварской атаки ВСУ на пляж — это пример для каждого. Это сильнее смерти — эта чистая, безусловная любовь, которая кинула маленького человека наперерез огню, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
10 июля Хинштейн рассказал, что жительница Курска Полина, которую пятилетний сын закрыл собой во время атаки украинских войск, находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей трудно передвигаться. Он отметил, что правительство Курской области возьмет на себя организацию и расходы на похороны мальчика и еще двоих погибших в результате обстрела.