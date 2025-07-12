Прощание с погибшим при обстреле ВСУ мальчиком прошло в день его шестилетия

— Сегодня ему было бы шесть. Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Маленький Толя Минашкин, закрывший собой маму во время варварской атаки ВСУ на пляж — это пример для каждого. Это сильнее смерти — эта чистая, безусловная любовь, которая кинула маленького человека наперерез огню, — написал глава региона в своем Telegram-канале.