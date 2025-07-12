Танцы, игры и пестрые краски. Как прошел День Узбекистана на форуме «Дети Содружества»

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Узбекистана прошел в рамках X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», передает корреспондент БЕЛТА.
Участница форума из Узбекистана Оминабону Абдурахимова рассказала, что ребята удивляли своими голосами, танцами и национальными играми. Участники праздника услышали дойру — традиционный бубен, важнейший музыкальный инструмент, который используют в представлениях Узбекистана. Также звучала национальная узбекская поэзия, представили национальные блюда.
«Мы выступаем в традиционных костюмах. Каждый выбирал свой костюм сам, и у каждого есть узоры, символизируют их область. На моем костюме изображены именно самаркандские узоры. Вообще наши костюмы пестрят разными красками, и этим мы тоже удивляем», — заметила Оминабону Абдурахимова.
Из программы форума ее очень впечатлил вчерашний день, когда состоялись соревнования и встреча со спортсменами, которая мотивировала ее. Раньше Оминабону занималась волейболом, но ей пришлось уйти из профессионального спорта после травмы. Впрочем, она все еще старается заниматься спортом для себя.
По мнению представителя Узбекистана Мухаммадюсуфа Исмаилжанова, Беларусь выделяется хорошим климатом и вкусной едой. «Особенно мне понравились блинчики с рыбой и драники. Здесь также классные ребята. Они сами подходят, знакомятся, спрашивают, откуда мы, интересуются нашей культурой и всегда запоминают наши имена, хотя им тяжело их произносить. Они очень вежливые. Надеюсь, что посещу эти места еще раз», — сказал участник форума.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров подчеркнул, что Центрально-Азиатский регион исторически имеет множество сходств. «Мы все исповедуем ислам, наши судьбы веками переплетались. Родственные связи между Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Казахстаном очень хорошо развиты. У нас схожая кухня и национальная одежда. Но если взять народ Узбекистана, в отличие от наших братьев казахов или киргизов, мы последние несколько веков вели оседлый образ жизни», — пояснил Рахматулла Назаров.
«При этом мы имеем общую историю и с Беларусью. У нас было и хорошее время достижений, и печальные дни Великой Отечественной войны, когда мы едиными усилиями одержали победу. Каждый третий узбек пошел на фронт, чтобы сражаться в этой ужасной войне. Многие получили звание Героев Советского Союза, в том числе на территории Беларуси», — добавил он.
Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые проходит в Беларуси. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Память и единство поколений» станет напоминанием о том, как важно сохранять историю и быть вместе.
В форуме принимают участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Беларуси при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. -0-
Фото Сергея Шелега.