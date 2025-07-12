Танцы, игры и пестрые краски. Как прошел День Узбекистана на форуме «Дети Содружества»

По мнению представителя Узбекистана Мухаммадюсуфа Исмаилжанова, Беларусь выделяется хорошим климатом и вкусной едой. «Особенно мне понравились блинчики с рыбой и драники. Здесь также классные ребята. Они сами подходят, знакомятся, спрашивают, откуда мы, интересуются нашей культурой и всегда запоминают наши имена, хотя им тяжело их произносить. Они очень вежливые. Надеюсь, что посещу эти места еще раз», — сказал участник форума.