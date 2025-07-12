Сальма Хайек удивила всех, появившись на публике с седыми волосами

Известная актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вышла на неделю моды в Париже с поседевшими волосами. К слову, звезду эта деталь в образе нисколько не портит, ведь в свои 58 лет она до сих пор имеет отличную фигуру и подтянутый овал лица. Однако с седыми прядями актриса решается выходить на публику не всегда, рассказывает Daily Mail.