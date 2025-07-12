Сальма Хайек удивила всех, появившись на публике с седыми волосами

«Если вы решите не красить волосы и у вас появится седина, как у меня… или если вы не хотите быть седыми, я пользуюсь тушью для ресниц», — поделилась с поклонниками Сальма, которая наносит тушь на корни седых волос у лица.
Сальма Хайек произвела фурор на показе Balenciaga Haute Couture осень-зима 2025/2026, появившись в сногсшибательном вечернем наряде. Её выбор пал на роскошное чёрное бархатное платье, которое мгновенно стало центром внимания. Платье без рукавов, с высоким разрезом и элегантной драпировкой, идеально подчеркнуло её фигуру и добавило образу женственности и утончённости.
Ранее певица Лариса Долина пришла на репетицию без макияжа. Фото с ней опубликовал певец Влад Качан. Сама артистка призналась, что вне сцены крайне редко пользуется декоративной косметикой, предпочитая давать коже отдохнуть.