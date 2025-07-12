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На смену в «Орленок» приедет группа детей с Кубы

На смену во Всероссийский детский центр «Орленок» приедут 25 детей с Кубы.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Группа детей с Кубы приедет на смену во Всероссийский детский центр «Орленок» после почти 30-летнего перерыва, рассказал журналистам на праздновании 65-летнего юбилея ВДЦ «Орленок» его директор Александр Джеус.

«Недавно возобновилось взаимодействие с Республикой Куба. Они приезжают в восьмую смену — 25 детей вместе со своими наставниками. После почти 30-летнего перерыва мы возобновили взаимодействие с Кубой», — рассказал журналистам Джеус.

Всероссийский детский центр «Орленок» отмечает 65-летие в 2025 году. Он находится в Краснодарском крае, в 45 километрах от Туапсе. В «Орленке» работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться полторы тысячи ребят, а летом — больше 3,5 тысячи. За год в «Орленке» проходит 13 смен. Общая территория ВДЦ — 253 гектара, протяженность его песчаных пляжей — 3,7 километра.

В 2012 году «Орленку» присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Центр является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.