На смену в «Орленок» приедет группа детей с Кубы

Всероссийский детский центр «Орленок» отмечает 65-летие в 2025 году. Он находится в Краснодарском крае, в 45 километрах от Туапсе. В «Орленке» работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться полторы тысячи ребят, а летом — больше 3,5 тысячи. За год в «Орленке» проходит 13 смен. Общая территория ВДЦ — 253 гектара, протяженность его песчаных пляжей — 3,7 километра.