Жара не уходит из Молдовы: Нас снова ждут +35 — синоптики дали пессимистический прогноз

Медики уже предупредили население об опасности перегрева. Особое внимание просят уделить детям, пожилым людям и тем, кто работает на открытом воздухе. Врачи советуют не выходить на улицу в пик жары (с 11:00 до 17:00), носить светлую одежду и пить больше воды.