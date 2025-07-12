Жара не уходит из Молдовы: Нас снова ждут +35 — синоптики дали пессимистический прогноз

Жители Молдовы продолжают страдать от аномальной жары — синоптики не радуют: уже 13 июля температура воздуха вновь поднимется до +35 градусов. По данным Государственной гидрометеорологической службы, по всей территории страны сохранится жаркая, сухая погода, а местами ожидается и повышение температуры до +36.
На юге страны, включая Комрат, Кагул и Чадыр-Лунгу, прогнозируют особенно некомфортные условия: жара усилится из-за слабого ветра и высокой солнечной активности. В Кишинёве также будет знойно — около +34…+35, без осадков, с практически безветренной погодой.
Медики уже предупредили население об опасности перегрева. Особое внимание просят уделить детям, пожилым людям и тем, кто работает на открытом воздухе. Врачи советуют не выходить на улицу в пик жары (с 11:00 до 17:00), носить светлую одежду и пить больше воды.
Спасатели также напоминают о высокой пожарной опасности. Из-за засушливой погоды возрастает риск возгораний на полях, в лесных массивах и даже в населённых пунктах. Водителям стоит быть особенно внимательными из-за перегрева дорожного покрытия и снижения концентрации.
Согласно долгосрочным прогнозам, жара в Молдове сохранится как минимум до середины следующей недели, а осадки если и будут, то лишь локальные и кратковременные.