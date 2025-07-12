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ТОС-3 «Дракон» на шасси танка Т-80 впервые применили в зоне СВО

Появились кадры первого боевого применения новых огнеметных систем ТОС-3 «Дракон».

Источник: Аргументы и факты

Новые тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон» на шасси танка Т-80 впервые применили в зоне СВО. Кадры публикует Telegram-канал «Русское оружие».

На них можно увидеть, что количество направляющих ТОС-3 «Дракон» сокращено до 15 штук. В сравнении с обычной пусковой «Солнцепека» они удлинены.

О новом шасси Т-80БВ для ТОСов стало известно еще год назад. Данная ТОС на 25% более мобильна.

«Она оснащается термобарическими НУРС ТБС-3М от НПО “Сплав” с радиусом действия 15 км. При этом, кучность боя системы сопоставима, либо превышает показатели “Солнцепека”», — отмечают авторы Telegram-канала.

Ранее в Ростехе отметили, что залп новой ТОС-3 «Дракон» мощнее нескольких авиабомб ОДАБ-500П.