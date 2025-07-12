Названа победительница Уимблдона — 2025

Польская теннисистка Ига Швентек в субботу, 12 июля, стала обладательницей шестого титула серии «Большой шлем» в своей карьере. Она обыграла в финале Уимблдона — 2025 13-ю ракетку мира, американскую спортсменку с русскими корнями Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.
Матч продолжался почти час. Свентек впервые завоевала титул на Уимблдоне. Ранее ее лучшим результатом на турнире был выход в четвертьфинала в 2023 году. В текущий момент Свентек занимает четвертое место в мировом рейтинге. Она четыре раза побеждала на французском чемпионате «Ролан Гаррос» и один раз — на турнире «US Open».
8 июля российская теннисистка Мирра Андреева победила в четвертом круге Уимблдона, обыграв американскую спортсменку Эмму Наварро. При этом россиянка не сразу поняла, что выиграла, и продолжала готовиться к игре. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.
3 июля теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над пятой ракеткой мира итальянской спортсменкой Ясмин Паолини во втором круге Уимблдона. Матч шел 2 часа 19 минут и закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:4. За это время Рахимова не подала ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести.