Названа победительница Уимблдона — 2025

Матч продолжался почти час. Свентек впервые завоевала титул на Уимблдоне. Ранее ее лучшим результатом на турнире был выход в четвертьфинала в 2023 году. В текущий момент Свентек занимает четвертое место в мировом рейтинге. Она четыре раза побеждала на французском чемпионате «Ролан Гаррос» и один раз — на турнире «US Open».