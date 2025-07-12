«Темп задан по всем направлениям». Бартош о развитии сельского хозяйства в Шкловском районе

12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Шкловского райисполкома Сергей Бартош рассказал журналистам о перспективных направлениях развития сельского хозяйства в Шкловском районе, сообщает БЕЛТА.
Образец для всей страны. Лукашенко на примере Шкловского района определил курс развития регионов.
«Президент обозначил, что Шкловский район должен быть показательным: иметь свою переработку, свое производство комбикормов и восстановить тот райагросервис, который был ранее», — отметил он.
Так, реконструкция комбикормового завода включает капитальный ремонт строений, замену большой части оборудования. «Эта работа уже находится на стадии завершения. На сегодняшний день мы готовы принимать зерно, как сухое, так и прямо с полей», — отметил он.
«Идем в графике». Назаров о важных объектах в Шклове и подробностях доклада Президенту.
В районе производится достаточное количество молока, его необходимо перерабатывать и производить продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. «К концу следующего года мы введем в строй новый молокоперерабатывающий завод, — сообщил Сергей Бартош. — Восстановление райагросервиса позволит ремонтировать технику в зимний период. Особенно это касается сложной техники, которая требует знаний квалифицированных специалистов».
По словам председателя Шкловского райисполкома, темп задан по всем направлениям, в сроки район укладывается. «И, безусловно, вышеназванные объекты сформируют базу для создания примера для других регионов», — подытожил он. -0-