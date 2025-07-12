«Темп задан по всем направлениям». Бартош о развитии сельского хозяйства в Шкловском районе

В районе производится достаточное количество молока, его необходимо перерабатывать и производить продукцию, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. «К концу следующего года мы введем в строй новый молокоперерабатывающий завод, — сообщил Сергей Бартош. — Восстановление райагросервиса позволит ремонтировать технику в зимний период. Особенно это касается сложной техники, которая требует знаний квалифицированных специалистов».