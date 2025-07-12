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Во время ливня в Москве молния попала в Останкинскую башню

После жары в Москву нагрянула непогода: молния ударила в Останкинскую телебашню.

Источник: Комсомольская правда

После недели изнуряющей жары на столицу и область обрушились проливные дожди с градом и сильным ветром. В разгар непогоды молния поразила Останкинскую телебашню. Об этом пишет издание «Лента.ру».

Останкинская телебашня — это самое высокое сооружение, защищающее от молний в Москве. В одну из главных достопримечательностей Москвы часто бьют молнии, и это завораживающее зрелище массово расходится по Сети.

Нужно отметить, что последние несколько дней московский регион изнывал от жары. Синоптики сообщили, что был побит температурный рекорд 122-летней давности. В последний раз такая жара в Москве наблюдалась в 1903 году. После летнего зноя в столицу нагрянула гроза и небольшое похолодание. Однако понижение температур не будет продолжительным, очень скоро опять выйдет солнце и потеплеет. Правда, аномального зноя пока не ожидается.