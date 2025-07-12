Во время ливня в Москве молния попала в Останкинскую башню

Нужно отметить, что последние несколько дней московский регион изнывал от жары. Синоптики сообщили, что был побит температурный рекорд 122-летней давности. В последний раз такая жара в Москве наблюдалась в 1903 году. После летнего зноя в столицу нагрянула гроза и небольшое похолодание. Однако понижение температур не будет продолжительным, очень скоро опять выйдет солнце и потеплеет. Правда, аномального зноя пока не ожидается.