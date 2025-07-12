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CNN: Секретную службу почти не наказали после покушения на Трампа

Агенты американской Секретной службы почти не понесли наказаний после покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Пенсильвании, при этом некоторые даже получили повышение. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных правоохранителей.

Агенты американской Секретной службы почти не понесли наказаний после покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Пенсильвании, при этом некоторые даже получили повышение. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных правоохранителей.

— Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили, — говорится в материале.

Согласно другим источникам, наказание в основном понесли агенты из отдела Секретной службы в Питтсбурге. Из-за этого многие сотрудники ведомства посчитали, что этот отдел выбрали в качестве «козла отпущения» и возложили на него ответственность за ошибки «вышестоящих» отделов.

По данным журналистов, на фоне покушения на американского лидера в Пенсильвании в июле 2024 года ряд высокопоставленных чиновников покинули Секретную службу, что привело к усилению опасений по поводу потенциальной «утечки мозгов» из ведомства, передает телеканал.

30 апреля американский журналист Такер Карлсон заявил, что подготовкой покушения на убийство Дональда Трампа занималось украинское руководство во главе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Он отметил, что украинский лидер является врагом США, который передает американское оружие неизвестным группировкам.

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