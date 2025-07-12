CNN: Секретную службу почти не наказали после покушения на Трампа

Агенты американской Секретной службы почти не понесли наказаний после покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Пенсильвании, при этом некоторые даже получили повышение. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных правоохранителей.