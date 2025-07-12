Народные приметы на 13 июля 2025 года: что нельзя делать в день двенадцати апостолов

Не затевайте ссор и споров — любые конфликты могут привести к длительным неприятностям. Не берите в долг и не давайте деньги — возможны финансовые потери. Избегайте тяжелой физической работы и перенапряжения — берегите силы. Не стоит начинать новые дела и проекты — результат может быть неудачным. Воздержитесь от громких празднований и шумных компаний — день больше подходит для тишины и размышлений. Не оставляйте дом в беспорядке — считалось, что хаос в жилище привлечет проблемы. Не игнорируйте свои чувства и интуицию — в этот день они особенно важны.