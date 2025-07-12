Ураган срывает крыши, а дождь топит дороги: как Москва пережила сильнейший ливень после адской жары

Москва в текущем году уже неоднократно сталкивалась с экстремальной погодой. В Пушкино и Даниловском районе 25 июня ливень и ураган затопили улицы и погнули деревья. Также 8 июля ливень с градом и ветром до 17 м/с затопил улицы и повалил деревья в Переделкино, а 9 июля в Зеленограде градины размером с куриное яйцо повредили автомобили. В тот день ураган в Подмосковье достигал 33 м/с. Эксперты связывают участившиеся погодные аномалии с глобальным потеплением.