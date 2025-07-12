Зачислено около 5,7 тыс. человек. Целевой прием завершился в 36 вузах Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 июля в 36 вузах состоялось зачисление студентов, поступивших по целевым договорам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Петкевич: целевики — это гарантия для регионов и в подготовке высококвалифицированных кадров Кто чаще других заказывает подготовку целевиков? В Минобразования назвали топ-4 работодателей Будущие учителя, инженеры, айтишники, востоковеды. Белорусские абитуриенты поступают в вузы страны.
В 2025 году было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест. Общее количество абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на целевые места, составило около 8 тыс. человек. Успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 5,7 тыс. абитуриентов. Это более чем на тысячу больше, чем в прошлом году.
Наибольшее количество студентов зачислено в медицинские университеты страны (БГМУ — 804 человека, ВГМУ — 521 человек, ГрГМУ — 473 человека, ГГМУ — 454 человека). Также в числе лидеров по количеству зачисленных целевиков Белорусский национальный технический университет (409 человек), Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка (391 человек), Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (202 человека).
В аграрных вузах страны целевой прием продолжается до 19 июля. -0-