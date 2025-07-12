Зачислено около 5,7 тыс. человек. Целевой прием завершился в 36 вузах Беларуси

В 2025 году было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест. Общее количество абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на целевые места, составило около 8 тыс. человек. Успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 5,7 тыс. абитуриентов. Это более чем на тысячу больше, чем в прошлом году.