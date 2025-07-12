В Воронежской области опровергли отправку ветеринаров в зону СВО

«Документ, рассылаемый в СМИ и соцсети, не имеет отношения к официальным решениям. Он содержит внутренние противоречия: в одном пункте говорится о добровольности, в другом — о необходимости отправить 50% сотрудников. Такой нормативный акт отсутствует на официальных ресурсах, а рассылка в выходной день дополнительно указывает на его фейковый характер», — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.