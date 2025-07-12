В Воронежской области опровергли отправку ветеринаров в зону СВО

Воронежские власти назвали фейком слухи об отправке ветеринаров в СВО.
Информация о принудительной отправке ветеринаров из госучреждений Воронежской области в зону проведения специальной военной операции не соответствует действительности. Распространяемый в интернете документ является фейком. Об этом сообщили власти региона.
«Документ, рассылаемый в СМИ и соцсети, не имеет отношения к официальным решениям. Он содержит внутренние противоречия: в одном пункте говорится о добровольности, в другом — о необходимости отправить 50% сотрудников. Такой нормативный акт отсутствует на официальных ресурсах, а рассылка в выходной день дополнительно указывает на его фейковый характер», — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Там также подчеркнули, что подобные фейки ранее распространялись в Мурманской, Костромской областях и в Республике Марий Эл. По данным властей, такие информационные вбросы осуществляют украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), чтобы посеять тревогу среди работников бюджетной сферы.
Ранее в Воронежской области уже фиксировались случаи распространения поддельных документов якобы от имени губернатора Александра Гусева, в том числе о якобы готовящемся теракте. Тогда власти также опровергли достоверность таких сообщений, подчеркнув, что все официальные акты публикуются только на проверенных ресурсах, а фейковые документы содержали ошибки и не соответствовали действительности.