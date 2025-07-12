Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидной коляске из-за тяжёлой травмы, полученной в результате аварии, сообщили в медцентре. Затем мужчина перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К моменту постановки диагноза, плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины.