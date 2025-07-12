Врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина провели пациенту операцию и удалили половину тела из-за рака кожи, она длилась 12 часов, через три недели мужчина вернулся домой в Вязьму, рассказали РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области», — рассказали в пресс-службе.
Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидной коляске из-за тяжёлой травмы, полученной в результате аварии, сообщили в медцентре. Затем мужчина перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К моменту постановки диагноза, плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины.
«Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — уточнил заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев, чьи слова приводит пресс-служба.
Директор НМИЦ, главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди принял решение выполнить сложное хирургическое вмешательство.
«Операция под руководством Ивана Стилиди длилась 12 часов. Через три недели после гемикорпорэктомии Сергей Сергеевич и его супруга Маргарита вернулись домой в Вязьму», — добавили в пресс-службе.