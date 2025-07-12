«Орленок» выпустил более миллиона детей за 65 лет

«Орленок» является передовым в патриотическом воспитании лагерем, и здесь мы делаем на этом большое усилие, большой акцент. И непосредственно это направление именно в лагере Орленок мы будем развивать… Лагеря кто строил? Фронтовики. И, как заложилась традиция, лагерь принял зов наших предков, здесь лагеря другой направленности не может быть", — рассказал журналистам Юргин.