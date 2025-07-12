Бердянск, Мелитополь и ряд округов Запорожской области остались без света

В Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах также приостановлена подача воды. Сделано это, чтобы не допустить полного повреждения оборудования на объектах водоснабжения, к которому могут привести нестабильное электроснабжение и частые перепады напряжения.