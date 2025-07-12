Бердянск, Мелитополь и ряд округов Запорожской области остались без света

В Запорожской области без света остались Мелитополь, Бердянск, а также Васильевский, Куйбышевский, Токмакский, Каменско-Днепровский муниципальные округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Отключения электричества, по его словам, произошли в результате возникших из-за жары критических перегрузок оборудования.
В Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах также приостановлена подача воды. Сделано это, чтобы не допустить полного повреждения оборудования на объектах водоснабжения, к которому могут привести нестабильное электроснабжение и частые перепады напряжения.
Балицкий заверил, что энергетики в усиленном режиме ведут восстановительные работы.
Напомним, в начале июля ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области.