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Бердянск, Мелитополь и ряд округов Запорожской области остались без света

Отключения воды и света в Запорожской области связаны с критическими перегрузками оборудования из-за жары.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области без света остались Мелитополь, Бердянск, а также Васильевский, Куйбышевский, Токмакский, Каменско-Днепровский муниципальные округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Отключения электричества, по его словам, произошли в результате возникших из-за жары критических перегрузок оборудования.

В Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах также приостановлена подача воды. Сделано это, чтобы не допустить полного повреждения оборудования на объектах водоснабжения, к которому могут привести нестабильное электроснабжение и частые перепады напряжения.

Балицкий заверил, что энергетики в усиленном режиме ведут восстановительные работы.

Напомним, в начале июля ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области.