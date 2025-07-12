«Я сдаюсь»: Кудрявцева пожаловалась на мужа из-за его алкоголизма

— Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. В какой-то момент я думала, что сойду с ума, и только очередной рехаб давал мне возможность «продышаться». Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Я сдаюсь. Еще немного и спасать надо будет меня, — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.